Eliminación de subsidio a choferes encuentra respaldo

La decisión del Gobierno de eliminar el subsidio de combustible a los gremialistas del transporte encontró el apoyo de diversos sectores empresariales y provocó malestar entre los principales sindicatos choferiles, cuyos dirigentes no descartan un alza en el precio del pasaje, si no se deja sin efecto la disposición anunciada por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) el pasado jueves. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) fue una de las agrupaciones que manifestó su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno, por considerar que la misma contribuirá a garantizar un servicio eficiente y de calidad del transporte de carga y pasajeros en el país.



“Saludamos al Gobierno por la iniciativa en torno a la eliminación del subsidio de combustible diesel al transporte, pues al hacerlo, envían una señal clara y contundente del interés en solucionar las problemáticas que aquejan al país producto de la carencia de reglas claras de dicho sector”, externó el presidente de Ange, Osvaldo Oller, en un comunicado.



En ese sentido también se expresó el Frente Empresarial de Federaciones y Asociaciones de Comerciantes (Fefac). Johvanny Leyba, presidente de esa entidad que agrupa a 40 mil empresarios, comerciantes, mayoristas, detallistas, supermercados y surtidoras de las principales asociaciones del comercio organizado, calificó de atinada y valiente la decisión del Gobierno por entender que la medida permitirá fortalecer los sectores productivos e impactará de manera directa la canasta familiar.



Otras instituciones que aplaudieron la disposición gubernamental fueron la Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) y la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex). Estas han expresado que con la medida se reducen las distorsiones que se han estado presentando en el mercado de combustibles, debido a la comercialización irregular del combustible exonerado de impuestos que reciben los gremios y que ayuda a reducir la competencia desleal.



Advertencia de choferes



En tanto que algunos transportistas manifestaron que no se quedarán de brazos cruzados. Ayer el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Figuereo, advirtió que la suspensión del Gobierno generará conflictos, puesto que los sindicatos se verán obligados a aumentar el precio del pasaje. Entiende que la medida representa otro golpe para los transportistas, de los que dijo, recientemente sufrieron un aumento en el peaje y que con frecuencia se aumenta el precio de los combustibles.



En ese sentido, sugirió al Poder Ejecutivo analizar la medida y aprovechar el momento para realizar una reorganización en la distribución del combustible en el sector choferil. A juicio del transportista, si el Gobierno retira el subsidio de combustibles estaría cometiendo un error. “Sabemos que el presidente es un hombre sabio y que en su momento tomará la medida más sabia para que el pueblo siga disfrutando de un pasaje estable”, opinó.



De su lado, el presidente de Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Juan Santana, dijo que la entidad analiza la medida para fijar una posición. Consideró que el aumento del pasaje iría en perjuicio de la población. No obstante, no descartó la posibilidad de que su sindicato los aumente.



Marcha multitudinaria



Ayer los diferentes sindicatos del transporte urbano, interurbano, de carga y pasajeros marcharon hacia el Ministerio de Industria y Comercio para exigir que vuelva a restablecerse el subsidio que recibían por parte del gobierno. Los sindicalistas comenzaron a concentrarse a las 9:00 de la mañana en la acera del Centro Olímpico de la avenida Máximo Gómez y la avenida 27 de Febrero, mientras que en los alrededores del lugar agentes de la Policía Nacional custodiaban el área para controlar cualquier incidente.



La manifestación estuvo encabezada por los dirigentes Antonio Marte, presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) junto a Alfredo Pulinario, presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran); Antonio Brito, vicepresidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), y Ricardo de los Santos, presidente la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), quienes una vez en la sede de Industria y Comercio, se reunieron por unos 30 minutos con Juan Monegro, viceministro de Desarrollo Industrial.

Al término del encuentro, el viceministro anunció que será la próxima semana cuando los representantes de los diferentes sindicatos del transporte y los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio se sienten en la mesa del diálogo para discutir sobre la disposición de eliminación del subsidio a los transportistas.



“En este pequeño encuentro, nos comprometimos a reunirnos la próxima semana para dialogar y llegar a un acuerdo que sea de beneficio de todas las partes. Este es un proceso que está llevando a cabo el gobierno. Pero aunque la resolución número 233 de Industria y Comercio no quita el subsidio a los empresarios, eso no significa que el gobierno no esté manejando esa situación. El hecho fue que comenzó por el sector transporte. Si se tomará cualquier otra medida, será el gobierno central quien decida”, explicó el funcionario.



En tanto que Antonio Marte expresó que van a esperar a la próxima semana, pero llamó a los choferes a estar alerta, ya que los sindicatos estarán en una sesión permanente para tomar acciones. Mientras que Ricardo de los Santos, presidente de Fenatrado manifestó su esperanza de que el gobierno deje sin efecto la medida, pues de lo contrario, dijo que los transportistas se verán obligados a “tomar decisiones”.



“Si estamos aquí es porque creemos que el pueblo dominicano no resiste más cargas impositivas, pero lamentablemente, si no hay una respuesta satisfactoria por parte del gobiernos nosotros nos veremos en la obligación de empujar a los que nos quedan delante, así como nos han empujado a nosotros. No queremos subir los pasajes porque sabemos que no resiste un aumento del pasaje”, expresó el presidente de Fenatrado.



OTTT actualiza estructura de pasajes



La Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), informó ayer que está evaluando la medida que dispuso el Ministerio de Industria y Comercio sobre la eliminación del subsidio para actualizar la estructura de costos de las tarifas, es decir, ver lo que pagan los usuarios en las diferentes rutas.



Melvinson Almánzar, encargado de comunicaciones de la OTTT, dijo que esta acción se está llevando a cabo debido a que los gremios amenazan con aumentar los pasajes. Recordó que en 2008 fue la última vez que se discutió la estructura actual, y luego en 2011 cuando se aplicó el subsidio se verificó. Dijo que ahora, están actualizando los números con las cotizaciones de los lubricantes, combustibles, neumáticos, y todo lo que engloba la distribución de los precios, para fijar una posición en el asunto.



Agregó que la entidad tiene la facultad del manejo de las tarifas, sustentada por el decreto 489-87 creado por la OTTT, como dependencia del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no quiso hablar sobre ningún método de acción contra los gremios, según él, porque hasta ahora no se ha precisado ningún alza.

Montás advierte no se justifica alza de pasajes

El ministro de Industria Comercio, Juan Temístocles Montás advirtió que la eliminación del subsidio al gasoil no justifica un alza en los precios de los pasajes del transporte de pasajeros, toda vez que a la fecha el precio del galón de ese combustible está muy por debajo que en la época en que se dispuso el subsidio.



“El precio promedio del gasoil en el 2010 era de 133 pesos con 29 centavos, muy por encima del precio promedio actual, que es de 131 pesos con 33 centavos, de manera que no se justifica de ninguna manera un alza en los pasajes”, apuntó.

Reacciones

El precio promedio del gasoil en el 2010 era muy por encima del actual, de manera que no se justifica un alza en los pasajes”

Temístocles Montás

Ministro de Industria y Comercio

Esperaremos hasta la próxima semana, pero llamamos a los miembros de nuestro sindicato a que estén alertas”.

Antonio Marte

Presidente de CONATRA

El gobierno ha enviado una señal clara del interés en solucionar las problemáticas que aquejan al país”.

Osvaldo Oller Bolaños

Presidente de ANJE