Gobierno reforestará plantas de café resistentes a la roya

El presidente Danilo Medina encabezó este sábado el acto en el que la empresa Industrias Banilejas (Induban) lanzó el proyecto de producción plantas de variedades resistentes a la roya.

Durante el acto, la empresa entregó al Gobierno 20 mil plantas de café de variedades resistentes a la roya. Entre otras variedades de café están Lempira, CR-95, Acauá, Tupí.

"Hace tiempo que estamos trabajando con don Rafael (Rafael Pellerano) para cambiar las variedades típicas de la República Dominicana que son atacadas por la roya por variedades que resistan la roya”, manifestó el mandatario.

Indicó que por lo menos dos de las variedades que vió pueden ser usadas para reforestar las montañas del país que el Gobierno se ha propuesto reforestar, como son los proyectos de Hondo Valle, Juan Santiago, Elías Piña y las de Sabaneta y San Juan de la Maguana.

“Vamos a ver de qué manera podemos estar utilizando platas de estas para reforestar porque hay dos que aptas para hacer la reforestación en las montañas, que es lo que queremos”, sostuvo.

Medina resaltó que es la primera vez que se toma en cuenta la forma de vida de la gente, porque a su juicio no basta con que se decrete que no se puede derribar un árbol si no tienen de qué vivir.

Informó que los proyectos que el Estado está desarrollando en las montañas del país van en la dirección de conservar agua, en primer lugar; en segundo, para producir los alimentos que la gente tenga de qué vivir y en tercero, reforestar.

Sostuvo que se está reforestando café, aguacates y madera, sin embargo, prefiere que la mayor cantidad de tierra sea reforestada con café.