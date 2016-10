“Ahora se quiere entregar el transporte a la oligarquía”

Si se quiere un ejemplo vivo de que la frase “No tener pelos en la lengua” revela que una persona dice las cosas, lo que piensa, de forma clara y directa y sin miedo a los demás, ese es Consuelo Despradel. Al conversar con elCaribe, Despradel planteó, sin dejar dudas, su posición sobre diversos temas. Y lo hizo, como socióloga y periodista, por lo más actual, la eliminación del subsidio a los combustibles de los transportistas.



Para ella, el presidente Danilo Medina la emprendió contra los más débiles para complacer a la oligarquía, que quiere controlar el sector transporte, pero que el mandatario no tomó en cuenta a los pobres, que se benefician directamente de dicho subsidio al pagar un pasaje por debajo de su costo.



Dijo favorecer la ayuda a Haití, pero deja claro que los haitianos allá y los dominicanos aquí. Cree que la única frontera que existe es la jurídica creada con la Sentencia 168 del Tribunal Constitucional, porque por la geográfica entra de todo al país, desde arroz hasta chinos, pasando por cubanos, armas y drogas.



Y por último, dice que los empresarios dominicanos son responsables de la migración haitiana, al igual que los ricos y políticos de Haití, país del que dice que no tiene un proyecto nacional, como el que ha ido construyendo la República Dominicana desde la guerra de independencia en 1844, y que fue consolidado por el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina.



¿Cómo ve Consuelo Despradel el país en los actuales momentos?

Para una persona de mi generación, que vivió la dictadura de Trujillo, partiendo de ahí entiendo que en lo político hemos tenido grandes avances, como es la libertad de expresión, la participación de los ciudadanos, la democracia. Pero en lo social la inequidad social es cada vez más pronunciada, y parte de una concentración de las riquezas, un retroceso, y ejemplo de eso son las villas miserias y la desprotección social de la frontera.



¿Cómo enjuicia la gestión del presidente Danilo Medina?

Hay una serie de demandas que están en el paquete, como el Pacto Fiscal, el Pacto Eléctrico, y un Pacto Fiscal del que no se habla, que hace falta, me da la impresión de que el presidente Danilo Medina entiende el problema, pero que por la presión externa de los empresarios, fuerzas exteriores, él no termina con algunas posiciones que él mismo explica, y se traba, y se mediatiza. Y cuando el Gobierno actúa lo hace en contra de la clase media, no toca a los ricos.



¿Es el caso del desmonte del subsidio a los transportistas?

Sí. Desde los tiempos de Jimmy Hoffa, en Estados Unidos, el de los transportistas es el único poder que no está en manos de la oligarquía, y por eso se comenzó por ellos. Ese es el único subsidio que se le transfiere a los pobres de manera directa, porque evita que se aumenten los pasajes y suba la comida. Y es un subsidio pobre, porque solo le da para 10 días o menos, pero al menos les compensa, y los pasajes no han subido. El subsidio debe quitársele a todos, a Falconbridge, Odebrecht, a Barrick Gold, y no por los más… que no son fáciles, pero son los únicos que vuelcan el subsidio de los combustibles a la población. No le gusta el populismo de los ricos, que le dan las generadoras, Punta Catalina, pero el de los pobres es un populismo que no gusta.



¿Y la oposición, como la ve?

El primero que necesita una buena oposición, fuerte, es el PLD, pero tenemos un tollo de oposición. Primero no querían las elecciones, y ahora no saben qué hacer. Si ves el caso del PRD-PRM, que tiene una necesidad suicidarse y de perder los puestos, de perder el gobierno. Se buscan a Participación Ciudadana y se cobijan con el empresariado. Desde que el Conep consiga las demandas que quieren en el Pacto Fiscal, el Pacto Eléctrico, vuelve y se arregla con el gobierno. La oposición no tiene posición y somos los comunicadores los que planteamos las posiciones.



¿Le beneficia al PRD ser Gobierno?

Miguel tuvo que aliarse al PLD porque hubiera sacado un 3%, y sacó un 6% por la cara del presidente Medina en la boleta Uno. Miguel retoma el discurso nacionalista en el PRD, mientras Luis se opone a la sentencia 168, apoyado por los americanos, y fue a los foros internacionales a denunciar el país.



¿Dónde ve al PRD en el futuro?

Sus principales dirigentes están en el gobierno, en posiciones, y eso hace la recuperación más difícil, y deberían planteárselo, porque hasta el PLD necesita que le hagan oposición.



¿Y el PLD?

El PLD como partido lo salva Danilo, porque lo más difícil que hay es argumentar en contra del éxito. Están engreídos, hacen lo que les da la gana porque todo le sale bien, y solo dicen que miren el tollo de oposición que tienen.



¿Qué puede decir la ciudad de Santo Domingo?

La ciudad de Santo Domingo le faltan dolientes, alguien que la quiera. Creo que la migración hacia la ciudad la ha maltratado. El que es serie palito (1) y que la ciudad le duele, es muy poco. Me duele el malecón, me duele el parque Eugenio María de Hostos, me duele Güibia, pero al de fuera eso no le duele, ni al que vive aquí. La ciudad está viva, y hay que entenderla.



¿Cómo evalúa la gestión de Roberto Salcedo?

Creía que la ciudad era el polígono central y se olvidó de los demás. Tenía el mejor equipo de trabajo, muy buenos regidores, excelentes, pero la política se lo tragó, el engreimiento se lo tragó. Él pudo haber terminado mejor.



¿Posibilidades de David Collado?

Espero que haga algo por la ciudad, que la gente comience a cumplir con las normas de uso de suelo, que Roberto permitió que se hiciera lo que la gente quería.



¿Apoya la ayuda dominicana a Haití ante la tragedia del huracán?

El país debe seguir dándole la ayuda, a pesar de que no se reconozca. La prensa internacional no ha puesto una sola foto dominicana entregando ayuda a Haití, pero hay que dársela, para evitar que el cólera se riegue. Hay que hacer un cordón sanitario. No me opongo, porque eso es solidaridad.



¿Se debe abrir la frontera?

La frontera está abierta. La oposición de la sentencia 168 es porque es el único muro, la única frontera que tenemos, una frontera jurídica, porque la frontera física no existe. Por la frontera física entra arroz, habichuelas, armas, misiles, ajo, drogas, haitianos, cubanos y chinos… drogas. Ahora, hay que culpar al empleador dominicano de lo que pasa en la frontera, de lo que pasa con la migración, porque saben que la mano de obra ilegal es un chiste. Y también los ricos de Haití, y su clase política, que no les importa su país. Solo quieren hacer dinero y que al haitiano se lo lleve el diablo. No tienen un proyecto nacional. Aquí sí, y de este lado tenemos un proyecto nacional, que comenzó con la guerra de independencia y quien lo consolidó se llama Rafael Leónidas Trujillo Molina, que tenía una mentalidad burquesa, aunque la burquesía era él. Aunque le duela a muchos, Trujillo consolidó el proyecto nacionalista.

