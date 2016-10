Lindor y Kluber llevaron a los Indios al triunfo sobre Azulejos

Francisco Lindor despachó un jonrón de dos carreras y Corey Kluber silenció a los potentes bates de Toronto, dándole a los Indios de Cleveland la victoria ayer 2-0 ante los Azulejos de Toronto en el primer juego de la serie de campeonato de la Liga Americana. El puertorriqueño Lindor la sacó en el sexto inning ante el abridor mexicano Marco Estrada y recorrió las bases como si fuera velocista del atletismo.



Pese a las lesiones que dejaron fuera a dos de sus mejores lanzadores, los Indios encadenaron su cuarto triunfo seguido en su asombrosa marcha en los playoffs.



Kluber, el estoico as de Cleveland, cubrió seis innings y un tercio impecables antes que el mánager Terry Francona apelase a la mejor arma de los Indios: su bullpen.



Andrew Miller ponchó a cinco de los seis bateadores que enfrentó y Cody Allen se acreditó el rescate con un noveno perfecto.



Liriano está de regreso



El lanzador dominicano Francisco Liriano y Devon Travis fueron incluidos en el roster de 25 peloteros de los Azulejos para la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante los Indios.



El estatus de Davis estaba en el aire debido a un golpe que sufrió en la rodilla derecha, mientras que Liriano no podrá volver sino hasta hoy para el juego 2 debido a una conmoción cerebral. Ambos jugadores trabajaron sin problemas el jueves en Progressive Field antes de recibir el alta médica.



Toronto añadió algo de protección a su roster al sumar al utility de infield Ryan Goins en caso de que Travis sufra algún contratiempo en los próximos días. El corredor emergente Dalton Pompey también entró en la nómina, mientras que el relevista Scott Feldman y el primera base Justin Smoak quedaron fuera.



Dodgers vs. Cubs esta noche



El derecho japonés Kenta Maeda enfrentará al zurdo norteamericano Jon Lester en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago, que arranca hoy en el Wrigley Field.



El ganador de la serie avanzará a la Serie Mundial contra el campeón de la Liga Americana, entre Azulejos de Toronto y Indios de Cleveland. Mientras Chicago no juega el clásico de otoño desde 1945 -y no gana uno desde 1908- Los Angeles asistió por última ocasión en 1988, cuando atrapó la sexta corona de la franquicia. “La rotación está definida”, dijo Maddon. “Después de Jon, irá Kyle Hendricks y entonces Jake Arrieta y John Lackey”, agregó.