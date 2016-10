Slam de Montero define triunfo de Cachorros ante Dodgers.

CHICAGO. - Un swing memorable de Miguel Montero. Un audaz robo del plato de Javier Báez. Otra efectiva apertura de Jon Lester.

Amparados con la buena estrella que les ha acompañado todo el año, los Cachorros de Chicago alzaron vuelo en la serie de campeonato de la Liga Nacional

El venezolano Montero rompió un empate en el octavo inning con el tercer grand slam que un bateador emergente dispara en la historia de la postemporada, y los Cachorros vencieron el sábado 8-4 a los Dodgers de Los Angeles para su primera victoria en una serie de campeonato en 13 años.

Los Cachorros fueron barridos en cuatro juegos por los Mets de Nueva York en el desafío por el título del Viejo Circuito el año pasado. Pero los dirigidos por Joe Maddon ahora están mejor perfilados tras un alocado octavo capítulo.

El bateador emergente Chris Coghlan recibió el boleto intencional de Joe Blanton con dos outs, congestionando las bases en el octavo. El turno al bate le correspondía al cerrador Aroldis Chapman y Maddon tuvo que apelar a otro emergente.

Se presentó la oportunidad para Montero, quien depositó un slider en cuenta de 0-2 en las gradas del bosque derecho.

"Nunca me imaginé que me iba tocar batear en ese momento", dijo Montero. "Siendo honesto, mi cálculo era que Maddon me había llamado con el fin de que trajeran a un zurdo para que (Willson) Contreras bateara de emergente por mí, y no trajeron a un zurdo por Contreras".

La concurrencia de 42.376 fanáticos en el Wrigley Field rugió en lo que Montero recorría las bases, gritando hasta que el veterano receptor salió de la cueva para recibir una felicitación.

"Fue la decisión correcta", declaró Maddon al aludir a la estrategia de su contraparte Dave Roberts. "Seguramente que yo hubiera hecho lo mismo".

El de Montero fue su primer hit en estos playoffs.

"Le tengo confianza a Joe. Confié en él durante todo el año, ha sido fenomenal para nosotros", indicó Roberts. "Dejó un pitcheo arriba... y no surtió efecto".

Dexter Fowler sacudió otro jonrón ante el siguiente lanzamiento, y los Cachorros reaccionaron de inmediato tras una titubeante actuación de su bullpen. El venezolano Héctor Rondón permitió el doble remolcador de Andrew Toles en el noveno antes que una línea de Chase Utley propició el doble play que puso fin al juego.

El segundo juego se disputará el domingo, con los Dodgers otra vez necesitados de la fiabilidad de su as Clayton Kershaw. Kyle Hendricks, líder de efectividad en las mayores, abrirá por los Cachorros, que están a tres victorias de avanzar a una Serie Mundial por primera vez en 71 años.

Jon Lester cubrió seis sólidos innings, Báez se robó el plato tras una audaz galopada al pentágono y Fowler su lució con una sensacional atrapada en el bosque central para que Chicago marcase el paso 3-1 tras el séptimo.

Pero los Dodgers respondieron en el octavo, cuando Maddon trajo al cubano Chapman con las bases llenas sin outs.

Chapman ponchó a Corey Seager y Yasiel Puig, pero Adrián González pescó una recta de 102 millas por hora, enviándola por todo el medio para un sencillo que trajo dos carreras que empataron el partido. El mexicano González aplaudió efusivamente en la inicial tras conectar el primer hit de Los Angeles en 12 oportunidades con las bases llenas en los playoffs.

"Porque no funcionó no significa que fue lo desacertado", señaló Maddon.

Chapman retiró a Yasmani Grandal con un rodado que puso fin al inning y se acreditó la victoria.

Fue un juego en el que ambos managers tomaron decisiones para la polémica.

Lester fue relevado tras 77 lanzamientos, luego que Maddon decidió recurrir a un bateador emergente en la baja del sexto. Y, por supuesto, a orden de Roberts de darle el pasaporte intencional a Coghlan, instalando la carrera de la ventaja en la antesala.

Báez, una de las revelaciones de esta postemporada, siguió encandilando. Conectó un doblete remolcador en el segundo, con un bombito que cayó en el bosque central tras una formación defensiva especial de los Dodgers.

Situado en tercera con un out, Báez decidió irse al plato con Lester cuadrándose para el toque. Lester no pudo ejecutar el toque, pero el receptor Carlos Ruiz tiró al antesalista Justin Turner, y el boricua se fue hacia el plato. Se deslizó quieto antes que Ruiz pudiera tocarle con el guante. Báez se convirtió en el segundo jugador de los Cachorros con un robo del plato en una postemporada, emulando a Jimmy Slagle en el cuarto juego de la Serie Mundial de 1907, según el Elias Sports Bureau.

Andre Ethier disparó un jonrón como emergente por los Dodgers, ayudar por una fuerte corriente de viento entre los jardines izquierda y central en una noche cálida en Wrigley Field. El abridor japonés Kenta Maeda apenas duró cuatro innings, su cuarta floja salida consecutiva remontándose a la campaña regular.

Por los Dodgers, el mexicano Adrián González de 4-2, dos remolcada. Los cubanos Yasiel Puig de 4-0 y Yasmani Grandal de 2-0. El panameño Carlos Ruiz de 2-0. El puertorriqueño Enrique Hernández de 2-0.

Por los Cachorros, el boricua Báez de 4-2, una anotada y una remolcada. El venezolano Mntero de 1-1, una anotada y cuatro remolcadas. El cubano Soler de 1-0.