Acta y Fermín dejan atrás sus diferencias

Ambos decidieron hace un tiempo que era el momento de deponer las armas y recuperar una amistad de muchos años. Lo hicieron mucho antes de que el destino los reuniera para una misión especial con las Águilas Cibaeñas.



Manny Acta y Félix Fermín están bien. “Es cierto que estuvimos distantes un tiempo”, dijo Acta, fiel a su estilo de hablar de cara a sol. “Pero el año pasado nos vimos en el Estadio Quisqueya mientras había un juego detenido por lluvia y comenzamos a dejar todo atrás. Todo fluyó bien y así también marchan las cosas entre nosotros”, agregó.



En la temporada de la corona más reciente del Licey (2013-14), hubo una situación de disgusto entre ambos. Estuvo el famoso incidente de las luces en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís en el último partido de la serie semifinal entre las Águilas (dirigidas por Fermín) y los Gigantes.



Hubo unas declaraciones posteriores de Fermín que no le gustaron a Acta en ningún sentido de la palabra.



Iniciativa propia

“Nosotros hablamos sin que nadie intercediera”, comentó Fermín. “Lo hicimos como adultos, yo me disculpé por lo que debía, Manny me entendió y nuestra amistad volvió a los niveles de otros años”.



“Lo primero es que yo siempre he sentido respeto por Félix”, indicó Acta, actual vicepresidente de operaciones de las Águilas. “Su trayectoria en la pelota invernal, sus logros aquí y en Series del Caribe, la clase de persona que él es, todo eso lo valoro bastante. También debo recordar que fue uno de mis asistentes (coaches) en el equipo del primer Clásico Mundial en 2006, así que es una relación de muchos años que tenemos” .



“Manny ha sido un hermano de muchos años. Me siento feliz por todo lo que ha logrado en su carrera en el béisbol, y, como dije, ese capítulo entre nosotros quedó atrás”, dijo Fermín.





Obtener la corona con las Águilas Cibaeñas



Las Águilas no ganan desde la campaña 2007-08, cuando precisamente Fermín estaba al mando amarillo y Acta era el mánager del Licey. Ambos reconocen que es tiempo de frenar esa sequía de títulos. “Ya es hora de traer la corona de regreso”, dijo Fermín. “Félix es un conocedor de esta pelota y nuestra función es la de darle las piezas necesarias para ganar”, dijo Acta.