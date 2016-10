Gobierno entrega apartamento a Luisito Pie

El gobierno entregó este martes un apartamento al medallista en los pasados Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro, Luisito Pie, en el complejo habitacional Ciudad Juan Bosch.

La entrega del inmueble la hizo el ministro de Deportes, Danilo Díaz.

“Como reconocimiento al mérito de ser único medallista dominicano en río 2016, que simbolizó para nosotros, como dije esa oportunidad, el oro nuestro, y aquí le estamos entregando las llaves”, dijo Díaz.

Mientras que Pie agradeció el premio y consideró que el mismo le sirve de motivación a los jóvenes dominicanos.

“Es una motivación no solo para Luisito sino para todos los jóvenes del país que sueñan en tener una vivienda propia, que sueñan en sacar a su familia de un barrio marginal donde no quieren ver a sus hermanos crecer viendo la delincuencia y siendo atraídos por eso. Orgulloso del pueblo donde nací y orgullo de la gente con la que me he criado “, dijo Pie.