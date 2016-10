Cobro del 50% del ITBIS afectará clima de inversión

La Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD) afirmó que el cobro anticipado en Aduanas del 50% del ITBIS a las materias primas y maquinarias importadas afecta el clima de inversión y la seguridad jurídica del país. La entidad, que organizó un almuerzo con editores económicos de diferentes medios, advirtió los efectos negativos de dicha medida y lamentó que existiendo mecanismos eficientes para aumentar las recaudaciones fiscales, el Gobierno opte por esta disposición.



Planteó que la medida no incrementará ni reducirá los ingresos del Gobierno, ni el esquema que se busca variar constituye una exención, como lo indica la Ley de Presupuesto del 2016, al no considerar esta facilidad como un gasto tributario. “Lo impresionante de eso es que esta medida no representa un ingreso adicional para el Estado, simplemente es la forma de mandar un mensaje al sector productivo, al sector industrial, de la política que se quiere implementar para el año 2017”, dijo Ligia Bonetti, expresidenta de la AIRD.



El artículo 16 del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2017, que ha sido “un jabón en el sancocho” establece la aplicación del cobro en Aduanas del 50% del ITBIS a las materias primas, maquinarias y bienes de capital utilizados por el sector industrial.



Seguridad jurídica



La AIRD indicó que le preocupa que a través de la Ley General de Presupuesto se pretenda introducir cambios en los procedimientos de recaudación de impuestos establecidos en diferentes artículos del Código Tributario. Recordó, asimismo, que la Constitución de la República establece que es una atribución del Congreso Nacional aprobar los tributos y los procedimientos de recaudación mediante ley, y no a través de la Ley de Presupuesto.



“Estamos enfrentándonos a un cambio drástico de las reglas del juego, si nos acogemos a una ley específica para planificar nuestro futuro de producción a dos o tres años y de repente te cambian esas reglas, con esta propuesta de cobro anticipado, pues ya nos desencaja totalmente”, advirtió el empresario Julio Brache, directivo de la AIRD.



Competitividad



Al tiempo que calificaron la medida como irracional, los industriales señalaron que de aprobarse el presupuesto para el próximo año, tal y como fue enviado al Congreso, afectaría la competitividad, ahuyentaría posibilidades de nuevas inversiones y retrasaría los procesos de innovación en las industrias del país.



“La mayoría de los productos agroindustriales e industriales importados se encuentran actualmente desgravados de arancel como consecuencia de los acuerdos de libre comercio firmados”, sentenció Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la organización.



Dijo que de aprobarse, productos como la leche, embutidos o los cuadernos que ingresan al país de Estados Unidos o Centroamérica pagando 0% de Arancel e ITBIS, mientras que la industria local tendría que pagar ITBIS en la DGA sobre los empaques, insumos y maquinarias, lo que encarecería el costo de producción.



“Actualizar un parque industrial cuesta dinero, no lo aguantan las grandes industrias, ni las medianas y no lo aguantarán las pequeñas, porque competimos con productos que vienen libres de impuestos, debido al tratado de libre comercio que tenemos. Si no podemos hacerlo competitivamente iremos cerrando poco a poco”, dijo Bonetti.

La ley 392-07 promueve formalidad

Tras la facilidad de la posposición del pago del ITBIS, al momento de la venta del producto final, como se establece actualmente, adoptada mediante la Ley 392-07 sobre Innovación y Competitividad Industrial, las recaudaciones por este concepto se han incrementado sustancialmente. El economista Roberto Despradel, asesor de la AIRD, apuntó que sólo desde el 2012 al 2015, las recaudaciones del ITBIS pagado por la industria manufacturera aumentó un 67%, frente a un 21% de crecimiento del sector en igual período.