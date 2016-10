Hipócritas

Han querido pescar en río revuelto los integrantes de la(s) élite(s) haitiana(s) que se manifestaron en rechazo de que su país reciba la ayuda humanitaria del gobierno dominicano, creando tremendo revuelo y choque de poderes en la vecina nación. Tocando el tema sensible de las suspicacias haitianas por la presencia de militares dominicanos que acudieron al territorio vecino en protección y salvaguarda de la ayuda para los afectados por el paso del huracán Matthew, esa(s) élite(s) quisieron sacar provecho político de la situación. Aupados por grupos empresariales empeñados en mantener alejados de su geografía a productos dominicanos de gran demanda y consume allí, se ha estado azuzando para dar la impresión de que el pueblo haitiano, que los pobres de Haití, los más afectados por las tragedias y las desigualdades imperantes allí, no quieren nada con los dominicanos. Gran mentira la que se quiere presentar como una verdad. Y ojo: Falta lo de siempre: que ciertas ong, de aquí, de allá y de acullá, metan la cuchara con argumentos de discriminación, racismo, etc… Esa gente pretende ignorar que, por más vueltas que le den, Haití y la República Dominicana no solamente están física y geográficamente unidas, y que aunque hay naturales diferencias culturales, económicas y de otra índole, no se puede desdeñar que somos alas de un mismo pájaro, y que tenemos que emprender juntos muchos caminos. Los que critican la ayuda del gobierno dominicano enviada a Haití ante su nueva tragedia, actúan muy hipócritamente, porque generalmente saben que están equivocados, pero no les conviene admitirlo. Así como suena…



¡Qué decreto!



Con muchos ya quitados de bulla, el presidente Danilo Medina firmó y emitió el decreto que nombra, entre otros, a Fabricio Gómez Mazara como miembro del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Comunicaciones (Indotel). Mientras, otros tantos esperan designaciones en otros consejos y posiciones. ¡Je, je, je...!