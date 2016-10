Inauguran feria de equipos agrícolas y de construcción “Expo Case 2016”

Las empresas Hylcon e Hylsa inauguraron este miércoles la primera versión de la feria de equipos agrícolas y de construcción “Expo Case 2016”.

La actividad, que se extenderá hasta el viernes 21 de octubre, ofrecerá facilidades de financiamiento para la adquisición de equipos agrícolas y para construcción, como tractores Farmall 95, Maxumm 125, retroexcavadoras 580N y minicargadores SR175, así como implementos, neumáticos para tractores, jeepetas, camionetas y carros.

Jorge Heredia, Gerente de Planta de Hylsa, explicó que la feria busca dar facilidades a los pequeños productores para adquirir equipos de arado, preparación y remoción de tierra.

“Otro aspecto importante de la feria es que tenemos un equipo de técnicos que estarán brindado asesoría a los interesados para saber qué equipos se adaptan a sus necesidades”, explicó Heredia.

La feria Expo Case 2016 se lleva a cabo en las instalaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana Inc. (JAD), en la Euclides Morillo No. 51, y estará abierta al público desde las 9: 00 AM a 5:00 PM.

La misma contará con la participación de los bancos BHD León, Bellbank y Ademi, quienes estarán ofreciendo facilidades para los solicitantes interesados.

Desde hace dos décadas Hylsa es una empresa dedicada a la importación y distribución de neumáticos, baterías y lubricantes.

De su parte, Hylcon es una empresa dedicada a la venta y distribución de maquinaria pesada agrícola y de construcción en República Dominicana.

En la inauguración estuvieron además por Hylsa e Hylcom César Oliva y por la JAD Bárbara Bogaert, Gerente de Mercados Locales de la JAD.