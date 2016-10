Jurado exonera al NBA Derrick Rose en demanda por supuesta violación

LOS ANGELES— Un jurado exoneró el miércoles al astro de la NBA Derrick Rose y a dos amigos en una demanda que los acusaba de violar a una mujer, aprovechando que ésta se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna droga.

El jurado alcanzó el veredicto en la corte federal de Los Ángeles luego de escuchar relatos radicalmente distintos sobre el encuentro sexual de agosto de 2013.

Rose se dijo agradecido por el hecho de que el jurado hubiera rechazado la demanda.

En un comunicado que envió a The Associated Press, el jugador de los Knicks de Nueva York indicó que era importante probar que no había hecho aquello de lo que se acusaba, aunque ello implicara compartir detalles de su vida privada.