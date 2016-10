Un libro a favor del periodismo deportivo

La noche del pasado lunes, en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (Sala Aída Cartagena Portalatín), presenté mi nuevo libro “La Prensa Deportiva Dominicana -academia, perspectiva, principios y ética” ¿Por qué decidí escribir esta obra? Respondo sin dilación. Porque es la mejor forma de exponer, con todas las de la ley profesional, mis ideas en función de la verdad.

Analizo todo lo que considero importante y para beneficio del ejercicio del periodismo (profesional) especializado en deportes en República Dominicana.



Como se reseña en una crónica publicada en el periódico en este diario y calzada con la firma del colega Julio Castro, el acto fue masivo y con la presencia de personalidades de la talla del poeta Tony Raful -quien tuvo a su cargo la presentación del libro-; del ex-rector de la UASD Franklin García Fermín; el escritor Jimmy Sierra; el jurista Radhames Jiménez y el presidente del COD, Luisín Mejía.



Con esta obra no persigo polémicas y mucho menos creerme que soy un docto en la enseñanza del periodismo, especializado en deportes. ¡De ninguna manera!



Y mucho menos enfilo mi prosa para despotricar contra mis compañeros, como ya han se han “colado” comentarios en algunos grupos que forman tertulias vespertinas.



Analizo que a lo largo de decenas de años, se ha hecho -bien o mal- en la crónica deportiva nacional... ¡y cómo se han colado!, a manera de invasores, individuos que no conocen ni siquiera lo elemental del periodismo.



Sí, abierto al debate



Sí, este nueve libro está abierto al debate. Es la respuesta que doy cuando me preguntan que “sí, estoy dispuesto a demostrar lo que escribo en este libro. Y si aceptaría ir al debate”. Lo proclamé en el discurso pronunciado en la parte final del acto: Pero no se trata de que yo quiera proclamarme como “el maestro o el gran paradigma del periodismo deportivo” en República Dominicana. Espero que, especialmente mis colegas veteranos y comentaristas deportivos de estos tiempos, lean este nuevo libro que y que lo sometan a la crítica. ¡Ya sea a favor o en contra!