ONU: Colombianos quieren acuerdo sobre nuevo pacto de paz

NACIONES UNIDAS — A los colombianos les gustaría ver pronto un nuevo acuerdo de paz que reemplace al que fue rechazado por los votantes, dijo el miércoles el jefe de la misión de la ONU en Colombia.

Jean Arnault señaló que el protocolo acordado el 13 de octubre en La Habana por el gobierno y el movimiento rebelde más grande de Colombia después de la derrota del pacto previo es un "compromiso muy, muy serio" sobre la separación de fuerzas, "y yo incluso diría que en cierta medida equivale al fin del conflicto".

En conferencia de prensa, Arnault dijo —un día después de dar un informe breve al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— que existe un consenso muy fuerte y sonoro en el país sudamericano en el sentido de que "no puede haber un regreso a la guerra".

El presidente colombiano Juan Manuel Santos, ganador del premio Nobel de la paz de este año, está involucrado en negociaciones con rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y con la oposición para encontrar maneras de ajustar el acuerdo de manera que cuente con un apoyo más amplio.

Pero se trata de una lucha cuesta arriba.

El ex presidente Álvaro Uribe, quien encabezó la oposición al pacto, está exigiendo cambios profundos como castigos más rigurosos a los rebeldes que hayan cometido crímenes de guerra. Sin embargo, los insurgentes, quienes según el acuerdo no serían encarcelados, están insistiendo en que no van a volver a empezar el proceso y a desechar más de cuatro años de negociaciones arduas con el gobierno.

En una acción sorpresiva, tanto el gobierno como las FARC solicitaron el 19 de enero al Consejo de Seguridad que estableciera una misión para monitorear un cese al fuego.

Arnault dijo que aún existe "un fuerte consenso" alrededor de la participación de las Naciones Unidas.

"Pienso que las dos partes tienen muy claro que la guerra ha terminado y debería haber terminado, pero creo que aún existe en la población una sensación grande de incertidumbre", comentó. "Y pienso que el despliegue adicional de la misión de la ONU para observar el cese al fuego que fue renegociado nuevamente la semana pasada va a ser un factor importante".