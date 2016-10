El torneo se presenta con innovaciones y cambios de horarios

Innovaciones tecnológicas, la ausencia de árbitros extranjeros, estadios en perfectas condiciones y cambios de horarios en los partidos es lo que trae el torneo invernal. La revisión de las jugadas es una de las implementaciones de mayor grado que presenta la justa. Este sistema abarcará las observaciones de jugadas, entre estas las de foul o fair en la raya, que determina si la bola está dentro o fuera del terreno.



También está la revisión de las interferencias por parte de los fanáticos, jonrones, jugadas forzadas, dobles matanzas, jugadas de atrapadas o no. Este sistema se implementará en los estadios Quisqueya (Santo Domingo), Cibao (Santiago), Julián Javier (San Francisco de Macorís), Francisco Micheli (La Romana) y Tetelo Vargas (San Pedro de Macorís). Jorge Torres, director ejecutivo de la Lidom, expresó que el tiempo para realizar la solicitud de revisión será de 30 segundos después de ocurrida la jugada imputada.



“Una vez tomada la decisión por los árbitros actuantes en la revisión, la misma será inapelable y no se podrá argumentar acerca de la jugada revisada. Cuando la evidencia obtenida por los árbitros de revisión no sea clara, se mantendrá la decisión original tomada por el árbitro del terreno”, expresó Torres.



Asimismo, manifestó que otro cambio para la campaña es, que el roster diario y el semanal serán aumentados. El semanal subirá de 40 a 45 peloteros y la nómina diaria se incrementará de 25 a 28 jugadores.



Solo árbitros criollos



Torres dijo a elCaribe que para esta campaña invernal la Lidom optó por contratar solo árbitros dominicanos.



“Para esta temporada solo vamos a trabajar con árbitros dominicanos. No vendrán del extranjero como en ocasiones anteriores. Nuestros árbitros tienen experiencia y con estas implementaciones ellos han demostrando su calidad”, apuntó el ejecutivo de la Lidom.



Nuevos horarios



Este año habrá cambios en los horarios de juego, salvo en La Romana (7:30 de lunes a sábados y 5:00 p.m. los domingos). En el parque Quisqueya jugarán de lunes a viernes a las 7:15 p.m., en tanto sábados y domingos celebrarán sus partidos a las 4:00 de la tarde.



Los Gigantes tendrán horario de lunes a viernes a las 7:30 p.m., los sábados a las 6.00 p.m. y los domingos sus partidos serán a las 4:00 de la tarde en el Julián Javier.

Las Águilas y Estrellas, en los Estadios Cibao y Tetelo Vargas, jugarán de lunes a sábado a las 7:30 y los domingos a las 4:00 de la tarde.

Los estadios, en óptimas condiciones

Los cinco estadios que servirán de escenarios lucen sus mejores galas para recibir la justa invernal. Los parques que fueron sometidos a trabajos de remodelación fueron el Quisqueya, Cibao y Tetelo Vargas. En cambio, en el Julián Javier y Francisco Micheli, los trabajos fueron menores. “En el caso del Quisqueya se están dando los toques finales a ciertas áreas, como pintura, así como limpieza, tanto a lo interno como externo del mismo”, apuntó Torres.