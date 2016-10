Ataque cibernético afecta a nivel mundial a WhatsApp, Twitter y otros servicios

El ataque a una firma de servicios de internet provocaron que varios sitios web no estuvieran disponibles este viernes a nivel mundial, reportó la empresa Dyn, Inc, con sede en New Hampshire.

Dyn Inc. proporciona servicios de gestión y optimización del tráfico para sitios importantes como WhatsApp Twitter, Netflix, Visa, Github, Airbnb, Reddit, Freshbooks, Heroku y Spotify.

De acuerdo con la empresa, sus servidores sufrieron un DDoS Attack, un ataque de negación del servicio, el cual satura de tráfico no deseado los servidores, lo que provoca que las páginas no respondan, según publicó enmiradas.com.

El nivel del ataque es difícil de medir a nivel mundial. Los puntos más afectados son las costas este y oeste, el sur de EU, Francia, Reino Unido y el centro de México, de acuerdo al sitio downdetector.com.

En el centro de México, el servicio de Twitter y otras páginas comenzó a no estar disponible desde las 11 horas de este viernes.

Dyn proporciona servicios a un 6% de las compañías que integran el ranking de las 500 empresas de Fortune.

La lista completa de los sitios afectados aún no está disponible, pero grandes sitios como Twitter y Github experimentaron problemas este viernes.

Dyn señaló en un comunicado que tuvo reportes del ataque desde las 7 horas de este viernes 21 de octubre, y que dos horas después el servicio fue restaurado. Pero dos horas más tarde la compañía informó que sufrió otro ataque.

El mayor ataque de este tipo ocurrido recientemente fue en septiembre pasado en Francia, en el que se utilizaron 150,000 aparatos smart devices (refrigeradores, carros inteligentes, telvisiones, entre otros) para lograr el ataque a la empresa OVH, proveedor de hosting.