El CNCP reitera su apoyo eliminación de los subsidios de combustibles

El Consejo Nacional de Comercio en Provisiones (CNCP), reiteró ayer su apoyo en la eliminación total de los subsidios de combustibles a todos los sectores beneficiados, no solo al transporte. Jorge Morales Paulino, presidente del CNCP, expresó en su discurso en la celebración del XV aniversario de la fundación del CNCP, que el transporte de cargas no puede constituir un monopolio manejado por un sindicato tal, sino regirse por la ley de la oferta y demanda.



“Entendemos que hay que eliminar el subsidio a todos los sectores que están siendo beneficiados, porque no se corresponde que en estos momentos nuestro país, que está pagando los carburantes más caros del mundo, la población dominicana siga sufriendo porque se mantiene un subsidio que ya han desaparecido las causas que los originaron”, dijo Morales.



Morales criticó las facilidades aduanales de que han disfrutado los importadores de vehículos de motor durante años, con un amplio parque vehicular y provocando una demanda de divisas que afecta al país. “El Estado debe regular el cobro del 50% del Itebis a las materias primas, de forma tal que no afecte los ingresos fiscales y la productividad”, expresó.



Indicó que el sector está en la disposición de contribuir a que los comercios estén dentro del sistema impositivo acordado por la ley, e hizo un llamado a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a que suspenda el cierre de negocios, hasta tanto avance el diálogo en busca de solución a esa problemática.



Asimismo, señaló que el Istebis tampoco debe ser aplicado a los productos de primera necesidad, tales como arroz, habichuelas, carnes, pan, vegetales, etc.



En el acto, realizado en el hotel Sheraton, fueron reconocidos, entre otros, el señor José Antonio Pérez (Jochy) gerente de Asuntos Corporativos de Cervecería Nacional Dominicana; Rafael Gamundi Cordero y los comerciantes Julián Parra y Manuel Hernández.