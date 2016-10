Dengue, zika, chicungunya y más

Sobre el mosquito Aedes aegypti y sus “súper poderes” se tejen mil conjeturas y “cábalas”, pero para el dominicano es un mega mosquito que trasmite un menú de enfermedades, para escoger. El dengue, con referencias de mas 2,500 años a. de C., es enfermedad infecciosa producida por un virus que trasmite el “mentao y molestoso pájaro” de hábitos caseros, de íntimo contacto con los humanos. Por nuestra condición tropical, agua “por toa’palte” y población de hábitos favorables a su ciclo reproductivo, afecta a muchos. No tiene tratamiento específico ni vacuna; que no se trasmite de persona a persona y afecta por igual a niños y adultos. Ocasiona fiebre alta, dolor en las articulaciones, detrás de los ojos, en músculos y puede afectar vasos capilares produciendo el peligroso dengue hemorrágico. Su recuperación puede dar lugar a fatigas y depresiones duraderas como si necesitáramos más cansancios y tristezas. El zika lo produce un virus del género Flavivirus, que lo transmite el susodicho insecto Aedes. Se conoce desde la década de 1950 como proveniente de la región ecuatorial que abarca de África a Asia. Su nombre proviene del bosque Zika, cerca de Entebbe (Uganda), donde se aisló por primera vez, en 1947. En 2014 el virus se propagó a través del océano Pacífico para llegar en 2015 y 2016 a América Central, el Caribe y América del Sur, donde ha alcanzado niveles pandémicos. Con síntomas similares a formas leves de dengue, su tratamiento consiste básicamente en el reposo y aun no existen medicamentos o vacunas para su prevención. Está relacionada con la fiebre amarilla y la del Nilo Occidental, también producidas por otros virus transmitidos por el súper mosquito. Parecen existir vínculos con la microcefalia en recién nacidos de madres infectadas.



El vocablo chikungunya proviene del makonde, idioma del sur de Tanzania, en África que significa “enfermedad del hombre retorcido” por el dolor en las articulaciones que provoca. Los síntomas se parecen a una crisis de paludismo o de dengue, aunque no tiene nada que ver con estas enfermedades. Empieza con fiebre alta, a veces más de 40 °C, que dura 3 días, enrojecimiento de piel y terribles dolores en las articulaciones, que pueden permanecer o reaparecer hasta varios meses después de la primera crisis. El período de incubación varía entre 3 y 7 días y entre el 72% y el 97% desarrollan síntomas. Podrían presentarse, dolor de cabeza, fatiga, problemas digestivos y conjuntivitis. La Malaria o Paludismo, acompaña al hombre desde hace más de 50,000 años. Se trasmite por el “moquite” Anófeles, de patas descomunalmente largas, vector del parásito del género Plasmodium, Afecta anualmente a cerca de 500 millones de seres humanos y ocasiona entre 1 y 3 millones de muertos, principalmente niños. Casi erradicada en dominicana, la masiva inmigración haitiana recrudece su reaparición y obliga al Estado a esfuerzos redoblados.