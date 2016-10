El draft internacional revolotea el avispero

A principios de semana, el reputado periodista norteamericano Buster Olney, del emporio de medios Espn, destapó una caja que por largos meses pareció bien sellada. El draft internacional de novatos, según le confirió una fuente, será organizado por las Grandes Ligas en República Dominicana a partir de 2018, tal y como está contenido en la propuesta que se entregará al Sindicado de Jugadores cuando comiencen las negociaciones de un nuevo acuerdo laboral entre dueños y peloteros.



El actual pacto entre ambas partes perime en diciembre próximo y ya ha habido conversaciones en ese sentido. Olney reveló que el nuevo proyecto del sistema internacional comenzará en marzo de 2018 con un draft de 10 rondas que durará dos días.



Para 2021, según él, los prospectos con edad mínima de 18 años podrán entrar en este draft, contrario a lo que sucede actualmente en el país, donde los talentos son elegibles para firma a partir de los 16 años.



La Asociación de Entrenadores de la República Dominicana considera el draft como un mecanismo que golpeará de forma drástica la industria, debido a que eliminará del mercado a los entrenadores independientes, al tiempo de causar una reducción considerable del dinero que se invierte en el país. “Nosotros tenemos una reunión mañana (hoy) con la gente de MLB para preguntar, porque no nos han consultado para nada. Queremos saber qué es lo que está pasando, porque no están pensando en el país”, le expresó a elCaribe Laurentino Genao, presidente de la Asociación de Entrenadores de la República Dominicana. “Nosotros hablamos con la gente de Puerto Rico y ellos nos dijeron: ‘mírennos a nosotros’ y si yo miro a Puerto Rico entonces tengo que decir que no, que estamos rotundamente opuestos a un draft de la MLB en el país”, agregó.



La versión del periodista Olney cuenta con lujos de detalles la intención de Grandes Ligas, que igual pretende construir instalaciones en la que invitará a vivir a los prospectos de proyecciones internacionales para desarrollar sus habilidades y trabajar en la educación antes de ser elegible. “Si esa medida se llega a imponer estaríamos perdiendo más de 100 firmas anuales”, apuntó. “Eso es un absurdo para nuestro país, debido a que en esa misma proporción bajará nuestra participación en el béisbol de las Grandes Ligas”, explicó. Genao informó que la reunión con miembros de la oficina de las Grandes Ligas en República Dominicana se producirá en la mañana en un hotel de Santo Domingo. “Estamos abiertos a ver qué ellos dicen”, dijo Laurentino. “Si es beneficioso para el país y no afecta a los entrenadores y a los jugadores nosotros lo aceptamos, pero si es algo que afecta a ambas partes y especialmente si afecta el ingreso de divisas al país entonces tenemos que defender a República Dominicana”.



Nina y su visión con Lidom



Amaury Nina, presiente de Internacional Prospect League (IPL), tiene un punto de vista muy particular sobre el tema en cuestión. El exjugador no cree que eso ocurra, porque no están las estructuras para que eso suceda. Al menos no por el momento.



Nina considera que Grandes Ligas quieren tener un monopolio en el país con la firmas de jugadores. “Las Grandes Ligas son los propios dueños de los equipos”, dijo. “Ellos van a tomar a los muchachos para vendérselos a ellos mismos y no se puede ser juez y parte en esto. No es justo”, apuntó.



Nina, al igual que Genao, toma como ejemplo lo que sucedió en Puerto Rico a partir de la implementación del draft. Considera que muchos padres de familia van a perder su trabajo y no necesariamente habla solo de los entrenadores. “Los empleados de la Liga Verano irán a la calle, porque con un draft esa liga va a desaparecer, así que todo el que trabaje ahí también será afectado”, apuntó. “Pero no solo la de verano va a desaparecer, también la Lidom va a desaparecer en siete o diez años, tal y como pasó en Puerto Rico, que no funcionó”. El entrenador considera que los scouts independientes han acatado todas las peticiones de la MLB a los fines de evitar el draft, pero que al final eso fue lo que siempre buscaron.