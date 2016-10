La revista radial “Luces y Espectáculos”, que conduce el periodista Rafael Padilla, arribó en este mes a su primer año de ser transmitida a través de Unikaradio.net.

Padilla se mostró agradecido de Dios porque luego de la pausa que hizo en su carrera por razones de salud, pudo reincursionar y esta vez con más ánimos e ilusión que antes.

“Llegar a un año en una emisora digital como lo es Unikaradio.net para mí ha sido más que un privilegio, mucho orgullo y mucha satisfacción porque trabajar en lo que me gusta, hacerlo con pasión, con el alma ha sido maravilloso”, expresó a elCaribe el joven comunicador.

Agradeció además el apoyo del público, de su familia y demás personas involucradas en los medios de comunicación que lo han apoyado y acogido en este especio radial.

Recuerda que “Luces y Espectáculos” nació gracias a una invitación de José Alberto Selmo, director de la emisora, para que participara en la sesión de entretenimiento del programa “Infórmate”, por lo que, como según cuenta, Selmo entendió que podía dar más en un programa completo.

Pese a que en ese momento manifestó que no se sentía preparado para estar al frente de un programa, se arriesgó, porque le gustan los retos.

Padilla que en este nuevo año la revista viene renovada, con la inclusión de nuevos talentos, segmentos, adicional a los de moda, que ahora pasará a denominarse “Tendencias bajo las luces”, arte, espectáculos, con que cuenta. Dijo que dentro de esos cambios incluye el logo por uno más sencillo, que se acerque más a lo que es la radio.

“Me he identificado mucho con la radio digital porque después de la pausa que tuve en los medios, me dio la oportunidad, hemos crecido a nivel profesional, he madurado más y la gente me ha dado mucho soporte. Tener un año en la Unikaradio ha sido algo único”, sostuvo Padilla.