3,000 dominicanos murieron en accidentes de tránsito en 2015

Villa Consuelo, Cristo Rey, Ensanche La Fe, Los Rios, Villas Agrícolas y Villa Juana son los barrios líderes en accidentes de tránsito.

Le siguen Gazcue, Altos de Arroyo Hondo, Naco, Quisqueya y Piantini.

Barrios del Gran Santo Domingo, reporte del 911 de la semana pasada.

Los accidentes ocurren donde vive y transita gente pobre, dominicanos de clase media y dominicanos ricos.

La imprudencia, la violación a la ley no distingue clase social.

Sábados y domingos serían los días de mayor ocurrencia de accidentes de tránsito. ¿Por qué tanta gente, todos los días, a todas horas, viola la ley en nuestras calles y avenidas? ¿Por qué se arriesga a morir o a sufrir una discapacidad permanente?

Algunos dicen que la razón es porque no hay castigo, porque la gente sabe que no hay consecuencias. Porque no pasa nada.

La culpa es del gobierno, dicen otros. De AMET, que se hace el sueco y no pone multas. Tampoco las cobra.

En fin, que somos pecadores, que pecamos, porque el cura no está en la iglesia y es muy benigno es sus penitencias. ¡Qué bien! ¡Cómo que no hay consecuencias, cómo que no pasa nada! ¿Habrá peor castigo a la VIOLACIÓN de cualquier LEY que la MUERTE?

3,000 dominicanos murieron en accidentes de tránsito el año pasado.

Miles más quedaron con discapacidades permanentes.

Violan la ley, ignoran las señales de tránsito, circulan a alta velocidad, conducen borrachos, no usan cascos, tampoco cinturones de seguridad A CONCIENCIA, sabiendo a lo que se exponen y exponen a los demás. ¿No es la muerte o la discapacidad un castigo o una consecuencia lo suficientemente fuerte y costosa para disuadir de violar la ley y comportarse de manera educada y civilizada?

La información fue dada a conocer hoy por la Dirección General de Comunicación en el video titulado: A mí me da tiempo.