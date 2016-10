Galán se opone a proyecto de ley de prensa

25/10/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

El senador Tommy Galán dijo que no contará con su voto un proyecto de ley que busca desconocer el secreto profesional de los periodistas y convertiría a los directores de medios de comunicación en “colaboradores” de los órganos represivos del Estado. Galán explicó que esa disposición contravendría el artículo 49 de la Constitución, que consagra el secreto profesional de los periodistas como una garantía para proteger las fuentes de los informadores públicos.



“Eso es un valor muy apreciado en el ejercicio del periodismo”, expresó el congresista por San Cristóbal.



Agregó que “no me parecería que el Congreso actuará en aprobar algo así”.

Los proyectos de leyes de Medios de Comunicación y Derecho a la Intimidad, de los senadores José Rafael Vargas, Luis René Canaán y Manuel Güichardo, han traído de nuevo el debate, entre sectores.



El abogado Namphi Rodríguez advirtió al Senado que de ser aprobado como lo ha recibido este proyecto de ley sobre libertad de expresión se incurriría en inconstitucionalidad.

El jurista dijo que el mismo dispone en su artículo 18 que los directores de medios de comunicación tienen un “deber de colaboración” con el Ministerio Público, que “podrá solicitarle los datos que permitan identificar a los autores de las publicaciones bajo su control”.



También el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), Persio Maldonado Sánchez, opinó que los dos proyectos de ley constituyen una limitante para la libertad y que en ellos se aprecia, aunque de manera sutil, una tendencia sobrerreguladora.



Igualmente, el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en República Dominicana, Miguel Franjul, planteó que tras la eliminación por parte del Tribunal Constitucional de penalizaciones que obstaculizaban el ejercicio de la libre expresión y prensa, los proyectos representan limitantes para la libertad de expresión en el país, por lo que señaló que la Sociedad Dominicana de Diarios se opone.