El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo este martes que por el caso Tucano se está llevando una investigación de forma seria, cautelosa y guardando el debido proceso.

“En este caso y en cualquier otro donde haya indicios, habrá personas detenidas. En este caso particular hay cuatro personas con medidas de coerción y una de ellas detenida y lo que ha salido publicado, no incluye nada nuevo que no esté en el expediente depositado y por el cual se lograron las medidas de coerción”, añadió.

Resaltó que parte del reconocimiento de Embraer, de que se pagó soborno a funcionarios dominicanos, constituye las pruebas que están siendo aportadas a ese tribunal.

El procurador reiteró que Estados Unidos y República Dominicana han cooperado en el suministro de documentos para la elaboración de los respectivos expedientes.

“Estados Unidos solicitó la colaboración de República Dominicana y recibió la colaboración, es decir que también ha recibido la colaboración nuestra”, añadió.

La compañía brasileña Embraer, fabricante de los aviones Super Tucano, aceptó que pagó sobornos a este país y otros por lo que pagará una multa de 205 millones de dólares a Estados Unidos.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus iniciales en inglés) dijo el lunes que la empresa brasileña fabricante de aeronaves, Embraer SA, creó registros falsos para ocultar algunos de los pagos realizados como comisiones por venta. Ejecutivos de alto rango de la compañía aprobaron los pagos a pesar de indicios de que el dinero probablemente sería para funcionarios extranjeros, señaló la SEC.