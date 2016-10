“República Dominicana no puede ni le va a dar carbón a Haití”

La deforestación en la frontera domínico-haitiana es de alta preocupación en la República Dominicana y ayer el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, hizo un llamado de atención a la población dominicana sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales de la isla completa “porque tenemos que trabajar por los dos, por nosotros y por Haití”.



“He dicho que vamos a perseguir el carbón como la cocaína, porque estamos destruyendo nuestro medio ambiente y lo peor es que mucho de ese carbón es para llevárselo a Haití. Haití lamentablemente, no tiene una cultura de adquisición de gas y de estufas y la población boscosa de Haití anda en un 2% de todo su territorio y la República Dominicana no puede y ni le va a dar carbón a Haití y no le puede dar carbón ni siquiera a los dominicanos”, advirtió el funcionario.



El ministro de Medio Ambiente dijo que impartió instrucción en todas sus dependencias en el país para que sea incautado todo el carbón que no provenga de las plantaciones que tienen permiso para esos fines. “Sean en las parrilladas, los chimichurris, los mercados, restaurantes y colmados, todo carbón ilegal será incautado”, subrayó.

“Que la República Dominicana, que lo sepa la ciudadanía, tiene que trabajar por nosotros y por Haití, porque es una sola isla, no somos dos islas, y eso significa que nosotros tenemos que tener zona boscosa la que nos toca a nosotros, y la que le toca a ellos también, tenemos doble responsabilidad y no asumir la doble responsabilidad es hundirnos nosotros mismos”, insistió el ministro de Medio Ambiente.



Dijo que hay varios programas de reforestación con Haití para reforestar la frontera. “Tenemos que ayudar todo lo que se pueda a Haití en el tema de la protección del medioambiente porque es ayudándonos a nosotros mismos, no es solamente ayudando a Haití. Vuelvo y reitero, que la barrera que existe entre Haití y nosotros es una barrera política, artificial, creada por una Constitución, pero no es una barrera natural ni creada por Dios”, expresó el exprocurador de la República.



Domínguez Brito fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de elCaribe en un encuentro encabezado por el director Osvaldo Santana, con la participación del subdirector, Héctor Linares; el jefe de Redacción, Héctor Marte y la editora del portal, Sandra Guzmán.



El ministro de Medio Ambiente sostuvo que esa institución jugará un papel fundamental en la línea de acción del gobierno del presidente Danilo Medina de priorizar el sector de agua potable en sus cuatros años de gestión. En ese sentido, dijo que han diseñado un plan de conservación de los recursos naturales que se ha centrado básicamente en la conservación de Valle Nuevo, en Constanza, por ser la principal fuente de producción de agua del país.



“La prioridad en este momento es la protección del agua y por ellos hemos diseñado medidas concretas y hay dos áreas protegidas que son vitales en este momento que son Valle Nuevo y Los Haitises”, explicó Francisco Domínguez Brito. El funcionario resaltó que de Valle Nuevo directamente o indirectamente se benefician cada 6 o 7 de cada diez dominicanos.



Resaltó que es un área de alrededor de mil kilómetros cuadrados y que ha sufrido un proceso de invasión masiva para la producción agrícola y que eso ha provocado daños a un área de entre 15 y 20 por ciento del área protegida de Valle Nuevo. “Una de las primeras medidas fue retomar el tema de Valle Nuevo y dar un plazo de 120 días para todo lo que es la producción agrícola de ciclo corto y empresarial que genera millones de pesos a los productores puedan recoger sus cosechas, pero a partir de ahí no se va a permitir más siembras”, advirtió el funcionario.



Dijo que la mayoría del área afectada se regenerará sola en un periodo que abarca desde 20 a 30 años.



Sostuvo que Medio Ambiente también prestará una atención especial a la protección del Parque Nacional de los Haitises y que para esos fines se creará un equipo de administración de la zona que estará integrado básicamente por representantes de la sociedad civil y comunitarios que hacen la función de veedores del parque.

Francisco Domínguez Brito advirtió a los propietarios de gasolineras y de plantas de gas sin permiso ambiental que no podrán continuar operando. “A todas las estaciones de gasolina y de gas se les va a dar un plazo y las que no tengan el permiso ambiental correspondiente tendrán que ponerse al día. Hay muchas plantas de gas y de gasolina que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad y todas tendrán que obtener ese permiso”, advirtió. Otras empresas que tendrán que normalizar sus operaciones son las metaleras que operan en el río Ozama a más tardar en enero del 2017. Detalló que hasta el momento unas 21 empresas están registradas para verter desechos en el río Isabela. Dijo que de esas 21 empresas, dos nunca han sacado permiso, seis empezaron el procedimiento de pedir los permisos pero no los han completado y que las demás tienen permisos, pero que también se hará una evaluación de sus plantas de tratamiento. Domínguez Brito reconoció que esas medidas no resuelven el problema de contaminación del Ozama.

Francisco Domínguez Brito volvió a advertir que las empresas que extraen arena del río Nizao sin tener permiso ambiental tendrán que dejar esa práctica en un plazo de dos meses. Dijo que de un total de 12 empresas que sacan material del afluente solo dos cuentan con permiso ambiental. “No obstante para los próximos días se están reclutando 30 estudiantes universitarios con dos geólogos del Ministerio que se trasladarán durante el tiempo requerido para hacer un estudio y una auditoría ambiental de toda la zona de extracción de arena del río Nizao”, informó. Dijo que no se tomarán medidas populistas “ni a lo loco” y que todas las medidas que se tomarán para la protección del acuífero serán en base a ese estudio. “Haremos un levantamiento de todo lo que hay, las empresas, los camiones, la cantidad de metros cúbicos de arena que se sacan, dónde se están sacando esos metros de arena y luego establecer una política a seguir, cuáles serán las empresas y cuáles son los únicos sitios donde se podrá sacar arena y la reparación del daño ambiental”, explicó.

