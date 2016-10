Cadet dice que aumentan las denuncias sobre corrupción

27/10/2016 12:00 AM - Suedi León

El director de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Lidio Cadet, afirmó que se han incrementado las denuncias sobre actos de corrupción en las instituciones estatales. Manifestó que las denuncias que se presentan son investigadas y de tener mérito se determina si es de carácter penal para luego ser remitidas al Ministerio Público y si es de carácter administrativo a las instituciones correspondientes.



Sostuvo que hay varias denuncias, desde diferentes instituciones. “Cada día llega algo”, dijo Cadet, al tiempo que afirmó que entre las denuncias recibidas hay un caso de una joven que habría sido extorsionada, que a su entender tiene mérito para proceder ante las autoridades.



Cadet señaló que no se revelan los detalles para no dañar la reputación de las personas involucradas, en tanto el caso no esté en los tribunales.



Dijo que la Dirección tiene por delante grandes retos y desafíos para erradicar del tren de la administración pública los actos indebidos y que afectan la moral y la ética de la persona que comete un hecho de esa naturaleza.



Asamblea Comisiones de Ética



La DIGEIG realizó ayer en el Palacio Nacional un encuentro con miembros de Comisiones de Ética Pública y Responsables de las oficinas de Acceso a la Información de las distintas entidades del Gobierno, con el objetivo de encaminar esfuerzos en materia de prevención y lucha contra la corrupción.



En la asamblea participaron 325 comisiones de ética de las diferentes instituciones, se abordaron temas relativos a los avances y desafíos de las CEP, su rol y deber ante las denuncias ciudadanas, mecanismos de canalización, así como la transparencia pública en el marco de una política de integridad.



Cadet destacó los instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los sistemas de integridad pública, desde el seno de las instancias estatales.