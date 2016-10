Exhortan a repensar Plan de Alfabetización

27/10/2016 12:00 AM - María Teresa Morel

El exdirector de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Digepep), Pedro Luis Castellanos, expresó su confianza de que el país pronto conseguirá la meta de reducir la tasa de analfabetismo a cinco por ciento. Castellanos, quien tuvo la responsabilidad de echar a andar el ambicioso programa, y en cuya gestión se logró bajar de 14 a 7% la tasa de iletrados, gracias a la movilización social de varios sectores, opina que los últimos en alfabetizar suelen ser los más difíciles de captar, porque creen que no pueden aprender y por dificultades de acceso.



En ese sentido, consideró que es necesario que la Digepep y el Ministerio de Educación ajusten las estrategias acorde a esa nueva realidad, para en base a la experiencia acumulada, los aciertos y los errores, hacer una especie de relanzamiento del plan de alfabetización, reforzando sus otros componentes como la continuidad y la inserción laboral.



“Siempre es bueno recordar que el Plan Nacional de Alfabetización, no solo era para alfabetizar o sea, era parte de un esfuerzo mayor del país de reducir la exclusión social, entonces es muy importante que estas personas que han temido, y aprovecharon la oportunidad de alfabetizarse también tengan la oportunidad de continuar estudiando y de incorporarse laboralmente, bien sea como pequeños emprendedores o empleados, porque en definitiva, eso es lo que los va a sacar para siempre de esa situación de marginalidad y exclusión social”.



En cuanto a los cuestionamientos de la ex ministra de Educación, Ivelisse Prats de Pérez, sobre la escasa información sobre el costo del plan, Castellanos dijo que estos programas suelen ser difíciles de cuantificar en dinero, pero dejan mucha ganancia al país, en materia de movilización social, organización comunitaria y revitalización de la educación de adultos.

De su lado, el director ejecutivo, de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Darwin Caraballo, también cree que se debe repensar la estrategia usada en la primera etapa del plan para captar al núcleo duro que falta.