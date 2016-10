MP y FBI se reúnen por caso Tucanos

27/10/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El procurador General de la República, Jean Rodríguez, envió una delegación del Ministerio Público a Estados Unidos a fin de sostener un encuentro con el FBI, como parte de las investigaciones que se desarrollan por el caso Tucanos. Rodríguez indicó que todos los aspectos de la investigación referentes al caso de la compra de los aviones Super Tucanos a la empresa brasileña Embraer, se desarrollan de manera eficiente en el marco de lo que establece el Código Procesal dominicano.



Señaló que se trabaja en total colaboración con las autoridades de Estados Unidos y de Brasil, con el firme propósito de lograr sustentar un buen expediente acusatorio que no deje cabos sueltos y que el mismo pueda concluir en la forma en que merece la ciudadanía, haciendo que imperen la ley y justicia.



“Una vez logramos la declaratoria de complejidad del caso, a finales de agosto, contamos con un tiempo procesal mayor para profundizar las pesquisas y aumentar la colaboración internacional, tanto así que puedo decirles que enviamos a la ciudad de Miami recientemente, una delegación del Ministerio Público que sostuvo reuniones de trabajo con el FBI, con el propósito de avalar pruebas y fortalecer la investigación”, recordó.



MP no aceptará presiones



Añadió que existe mucho interés por parte del MP en esclarecer los hechos y de ir paso a paso sin dejar ningún aspecto al azar. Adelantó que se han realizado diversos interrogatorios con previas citaciones judiciales y se han practicado entrevistas a personas que en un momento determinado han arrojado datos importantes para el proceso.



“Quiero reiterar que estamos trabajando de manera seria y responsable y que no vamos a permitir en este caso, ni ningún otro, que nos toque enfrentar desde la PGR, presiones de ninguna índole que busquen retorcer el avance del mismo y mucho menos torpedear el debido proceso”, añadió.

Debido a las pruebas, el caso se declaró complejo

Jean Alain Rodríguez señaló que gracias a los elementos que posee el expediente se declaró el caso complejo y que desde entonces se han realizado varios allanamientos en diferentes puntos del país, en los que se produjeron hallazgos para continuar el camino de fortalecimiento de la investigación, que actualmente está dirigiendo la Procuraduría General de la República.