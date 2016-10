Los Gigantes no ceden; Leones apabullan a Toros y Licey vence a AC

Terry Doyle lanzó un no-hitter de seis entradas y los Gigantes del Cibao lograron su sexta victoria seguida al derrotar 2-0 a las Estrellas Orientales durante un encuentro celebrado en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Doyle (1-0) embasó tres hombres y ponchó dos, mientras que el relevo solo permitió dos imparables de los orientales, que cayeron por vez primera tras registrar un inicio de temporada invernal de 4-0. Carlos Paulino y Garabez Rosa produjeron las dos carreras de los Gigantes, que ahora colocan su marca en 6-1 y pasan a ocupar la cima del joven torneo. Los Potros no pierden desde el viernes 22 del presente mes.



Paulino produjo la primera carrera del encuentro en el séptimo episodio con un imparable ante el relevista Starling Peralta por el jardín central. Luego, en el octavo, el representativo de San Francisco de Macorís tuvo en Rosa el responsable de aumentar la ventaja ante los dueños de la casa con otro imparable por el bosque central ante el importado Wil Browning.



El abridor de las Estrellas, Evan MacLane, tuvo una buena salida de seis entradas completas al permitir solo tres hits y cinco ponches. El salvamento fue para Ramón Ramírez, su primero del torneo, mientras que la derrota fue para Peralta, quien en dos tercios de entradas permitió una carrera.



Los Orientales enfrentan hoy a las Águilas a las 7:30 de la noche, en el estadio Cibao de Santiago en partido reasignado, el cual fue suspendido el pasado lunes.



Escogido apabulló a los Toros



Lew Ford y Rubén Sosa remolcaron dos carreras cada uno, Chris Jones lanzó pelota de seis episodios de cuatro imparables y los Leones del Escogido castigaron 13-4 a los Toros del Este en un choque celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.



Al compás de 13 imparables, los Leones castigaron al abridor de los Toros, Edwar Cabrera (0-1), quien no pudo sacar un out. Aceptó cinco carreras (cuatro de ellas limpias) producto de tres hits y dos transferencias.



Con la victoria, los escarlata (3-3) se posicionan en el tercer lugar, mientras que los taurinos (1-5) se ubican en el último lugar.



Los Leones iniciaron el encuentro con un rally de seis carreras, ofensiva que estuvo encabezada por Ford, con dos producidas y una línea de Mark Thomas por el jardín derecho que limpió las bases producto de un error de Juan Durán.



Por los Toros, Eugeno Vélez pegó triple y dos sencillos con remolcada y anotada y Dan Black conectó doble y sencillo con una impulsada.



Los Toros cedieron 10 boletos y cometieron cuatro errores en el partido. El viernes, los Leones visitan a los Toros en La Romana.



Licey supera a las Águilas



En el estadio Cibao de Santiago, Anderson Hernández remolcó cuatro carreras para conducir a los Tigres del Licey a superar 9-7 a las Águilas Cibaeñas.



Con el triunfo, el equipo azul detuvo una racha de cuatro derrotas, mientras que para las Águilas fue su tercer revés en línea.



Los Tigres aumentaron a seis los partidos comentiendo al menos un error. Totalizan nueve. Asimismo, lograron fabricar carreras por primera vez desde el domingo. Antes del partido de anoche totalizaban apenas siete carreras.



Los Tigres, que perdían el encuentro 6-5 hasta el sexto episodio, hicieron un rally de cinco carreras en la séptima entrada gracias a imparables productores de Yermín Mercedes, Hernández, Diory Hernández y Wily Mo Peña, respectivamente.