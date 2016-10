Alcaldía inicia recuperación de parada del Metro

29/10/2016 12:00 AM - Suedi León

Santo Domingo Norte. Brigadas del Ayuntamiento Santo Domingo Norte, la Dirección General de Migración y la Policía Nacional iniciaron un proceso de desarrabalización de aceras y el entorno de la entrada de la estación Mamá Tingó del Metro de Santo Domingo. Las autoridades desmontaron decenas de puestos informales de ventas, que impedía el libre tránsito de peatones a la salida de la estación.



Tras el desalojo, trabajadores de aseo urbano limpiaron e higienizaron el lugar.

El operativo incluyó la detención de haitianos que serían deportados en caso de comprobarse que están ilegalmente en el país. El alcalde René Polanco reconoció que la mayoría de los buhoneros son de esta nacionalidad.



El funcionario señaló que la reubicación de los buhoneros es una prioridad en su gestión y que se ha reunido con estos en varias ocasiones para buscar una salida en conjunto.

“Fue el primer sector con el que nos reunimos. Hicimos un acuerdo, pero al ellos no cumplir, nos vimos obligados a hacer el desalojo”, manifestó.



Explicó que el ayuntamiento analiza la posibilidad de ubicar un terreno que sirva como “La Casa del Buhonero” para ubicarlos allí y que puedan realizar sus labores comerciales sin entorpecer el tránsito.



El desorden de esta estación, la primera del Metro de Santo Domingo, se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ayuntamiento, tanto en esta gestión que recién inicia, como la pasada del ex síndico Francisco Fernández, que también realizó dos desalojos.



Caída la tarde, algunos vendedores volvieron a reubicarse en la zona, ya que no estaba custodiada por los policías municipales.