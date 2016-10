Colombia y Venezuela, temas clave en Cumbre

29/10/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Cartagena.- Con llamados a que la Cumbre Iberoamericana no tome una actitud de avestruz ante la crisis política en Venezuela, la cita que reúne a los gobiernos de Latinoamérica, España y Portugal se concentró en una propuesta para respaldar los esfuerzos del Gobierno de Juan Manuel Santos para salvar el acuerdo de paz con las FARC.



“Este espacio iberoamericano no puede dejar de pronunciarse respecto a lo que siente un país hermano”, manifestó el canciller de Guatemala Carlos Morales Moscoso a la prensa después de la primera sesión matutina con sus colegas iberoamericanos, donde resonaron de inmediato voces de apoyo a los esfuerzos que hace el país anfitrión para salvar su proceso de paz.



Concebida para hablar en ésta, su 25ta edición, sobre las escasas oportunidades que agobian a la juventud iberoamericana, la cumbre se volcó hacia dos temas coyunturales difíciles de obviar: la agitación política venezolana y la incertidumbre por la paz de Colombia.



Después de que la jefa de la diplomacia colombiana diera unas palabras de bienvenida, la canciller de México, Claudia Ruiz Massieu, presentó una iniciativa a nombre de su país, Chile y España para respaldar los esfuerzos del Gobierno de Santos para rescatar el acuerdo de paz con las FARC. Éste quedó en el limbo tras ser rechazado por un margen estrecho durante el plebiscito del 2 de octubre.



“Estamos seguros de que la aspiración y la voluntad de todos los colombianos serán posibles”, dijo Ruiz Massieu.



La propuesta no sorprendió: el encuentro de líderes iberoamericanos buscaba darle un espaldarazo —aunque simbólico— a la tarea del último acreedor al Nobel de la Paz para sacar a flote un nuevo pacto que termine con medio siglo de hostilidades que dejaron 222,000 muertos y casi ocho millones de desplazados. La idea original había sido convertir esta cumbre en un festejo de la paz en la misma ciudad colonial que un mes antes fue sede de la histórica firma del pacto entre el Gobierno y la guerrilla. Sin embargo, el triunfo del “no” en el plebiscito cambió los planes.



Poco antes del inicio del encuentro de cancilleres, Santos estuvo en Bogotá y aseguró que todas las propuestas de ajustes de los opositores e impulsores del acuerdo están sobre la mesa y serán estudiadas. Ahora, según dijo, sólo es cuestión de voluntad y el acuerdo se podría alcanzar en unos días. Desde el triunfo del “no”, un golpeado mandatario colombiano se movió en diferentes frentes para alcanzar un consenso político que lograra salvar lo que costó casi cuatro años de negociaciones en Cuba.



Cancilleres preocupados



La Cumbre Iberoamericana, cuya sesión presidencial será el sábado por la mañana, también recibió llamados para que aborde de alguna forma la crisis política venezolana.

La declaración final de la XXV Cumbre Iberoamericana fue aprobada por los cancilleres que se reunieron en Cartagena (Colombia) y compartieron además su preocupación por la crisis en Venezuela.



La declaración de Cartagena quedó lista para que los presidentes y jefes de Estado la refrenden mañana al cierre de esta XXV Cumbre, marcada por la grave situación que atraviesa Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, asistirá a esta cita tras confirmar su participación a última hora.



Varias delegaciones aprovecharon la reunión a nivel ministerial para expresar su preocupación por Venezuela e hicieron hincapié en la necesidad de que ésta se resuelva mediante el diálogo que debería comenzar el martes entre el Gobierno y la oposición.

En una rueda de prensa, el ministro guatemalteco, Carlos Raúl Morales, aseguró que cree “importante” que la Cumbre aborde esta cuestión, secundando las declaraciones del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que se refirió a la crisis que atraviesa Venezuela tras aterrizar en Cartagena.



A expensas de la decisión de los mandatarios en la sesión de hoy, se aprobó la candidatura de Guatemala para acoger la 26 Cumbre Iberoamericana de 2018, que según adelantó su canciller, se celebraría en la ciudad guatemalteca de Antigua.



Durante la única sesión destinada a los responsables de Exteriores durante esta Cumbre, se aprobó la citada declaración, así como el Pacto Iberoamericano por la Juventud que propone 22 puntos para reconocer los derechos de los jóvenes y promover políticas públicas para esta parte de la sociedad.

Iberoamérica expresará solidaridad con Haití

Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la XXV Cumbre Iberoamericana expresarán su solidaridad con Haití y otros países afectados por el huracán Matthew, que entre finales de septiembre e inicios de octubre pasó por varios países del Caribe y algunas zonas de EE.UU. Los ministros de Exteriores iberoamericanos aprobaron un Comunicado Especial que emitirán hoy los presidentes a petición de Ecuador y España. Matthew, que alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, afectó las Antillas Menores, Colombia, Haití, Jamaica, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. Haití fue el más azotado por el paso del huracán, que causó 573 muertos y 175,500 desplazados, en lo que es considerado el mayor desastre humanitario desde el terremoto de 2010, que dejó unos 300,000 muertos.