Desalojados se instalan frente al Palacio Nacional

Con ampollas en los pies y las caras lánguidas, desalojados de un residencial de Santiago llegaron al Palacio Nacional, con la esperanza de que el presidente Danilo Medina los escuche e intervenga en la solución de su problema. Luego de caminar cuatro días, representantes de unas 200 familias que fueron desalojadas el pasado viernes en el Cerro de Doña Julia en la zona sur de Santiago, se instalaron en el edificio de oficinas gubernamentales frente al Gobierno.



Algunos de los manifestantes se desmayaron pasadas las horas, debido al intenso calor del mediodía. Pero el sol no impidió que permanecieran apostados frente al edificio de las oficinas gubernamentales a la espera de un enviado del presidente. El desalojo y destrucción de viviendas desencadenó en un enfrentamiento que dejó un saldo de dos personas heridas de bala y varios apresados.



El pastor Félix Taveras, que resultó herido durante el incidente, aún no se recupera de las lesiones en el brazo y el abdomen ocasionadas el pasado viernes.



Taveras explicó que no están solicitando dádivas al gobierno, sino que el presidente Medina intervenga para que se les devuelva lo que por derecho les pertenece. “Nosotros tenemos documentos que certifican que compramos legítimamente esas tierras”, señaló.



Gabriel Almonte, uno de los agraviados, manifestó que él y su familia se encuentran refugiados donde un vecino, ya que su vivienda fue destruida. “Vine con mi familia, caminando, me duele todo, pero no tengo más nada que hacer, no tengo a donde ir, mi vida estaba en esa casa”.



Las pancartas de los peregrinos aseguran que no se moverán en tanto el mandatario los escuche: “No queremos asistentes, queremos al Presidente”.