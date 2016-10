FBI obtiene orden para revisar correos

El FBI obtuvo una orden judicial para comenzar a revisar los correos electrónicos recién descubiertos que podrían ser relevantes para la investigación sobre el servidor privado de Hillary Clinton, dijo el domingo un funcionario policial a The Associated Press.



Los investigadores del FBI quieren revisar los correos de Huma Abedin, destacada asesora de la candidata presidencial demócrata desde hace tiempo, que fueron hallados en un dispositivo incautado durante una pesquisa no relacionada sobre mensajes de contenido sexual enviados por Anthony Weiner, excongresista por Nueva York y esposo de Abedin, de quien está separado.



El funcionario, que está al tanto de la revisión, no quiso decir cuándo podrían concluir los investigadores el análisis de los correos de Abedin, pero sí dijo que se movilizarían con rapidez.



La investigación sobre los correos de Clinton, que concluyó sin cargos en julio, salió de nuevo a la superficie el viernes cuando James Comey, director del FBI, alertó a los miembros del Congreso sobre la existencia de correos electrónicos que consideró podrían ser pertinentes para esa pesquisa.



El FBI desea revisar los correos para ver si contienen información secreta y fueron manejados adecuadamente, el enfoque de una pesquisa anterior sobre el servidor privado de Clinton.



Por otro lado, ayer otro funcionario policial dijo que los investigadores del FBI en la pesquisa a Weiner en torno al sexteo sabían desde hace semanas sobre la existencia de los correos recientemente descubiertos, los cuales podrían ser relacionados con la investigación en torno al uso del servidor de Clinton.



Un tercer funcionario policial también dijo que el FBI ya estaba al tanto de los e-mails antes de que Comey fuera informado, pero no dio más detalles. Ninguno de los funcionarios está autorizado a tocar el tema.



Un tema de campaña que capitalizaría Trump



El momento en el que Comey presentó la carta, cuando sólo faltan 11 días para los comicios, generó críticas por parte de los demócratas y algunos republicanos, que definieron el hecho como algo sin precedentes y que podría influenciar de manera importante la contienda presidencial a favor del candidato republicano Donald Trump.