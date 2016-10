Juntos sí, reburujados no

31/10/2016 12:00 AM - El Caribe

La entrevista concedida a elCaribe por el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez (Vincho), mentor-fundador de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), no tiene desperdicios.



Su explicación de que los ataques al doctor Roberto Rosario Márquez y a la Junta Central Electoral (JCE) que preside fue por la posición que adoptó en torno a la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, explica cualquier duda que surja la causa común que sus hijos Pelegrín y Vinicito mantienen con la oposición colegiada encabezada por el PRM, en relación a la escogencia de miembros de la JCE.



Vincho aclaró que sus hijos asisten a las reuniones por un asunto institucional, pero que no forman parte de ningún bloque opositor. Es decir, juntos pero no reburujados.