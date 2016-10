Quiéreme Como Soy, todo un éxito

Santiago. Con la participación de deportistas, celebridades y niños especiales, la Fundación Quiéreme Como Soy realizó la séptima versión de la temporada de cariño, con una serie de competencias donde los ganadores fueron las fundaciones Amigos y Amigas Por El Síndrome de Down y Luz y Esperanza Por el Autismo.



El Estadio Cibao fue el escenario donde se recreó el popular programa “La guerra de los sexos”, y se hizo la competencia entre el equipo de las mujeres contra el de los hombres, y entre ambos realizaron corridas de sacos con relevo, carreras con obstáculos, competencia de baile y muchos otros, la mayoría de las cuales fueron ganadas por las mujeres, pero al final declararon empate.



Oscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy, expresó su agradecimiento a todo el pueblo dominicano por hacer realidad este cambio en la sociedad señalando que el lema de la Campaña “Gracias a ti lo logré” marca un antes y un después de haber sido creada la fundación. Dijo que con su campaña de sensibilización siguen promoviendo la inclusión.



Expresó que ambas fundaciones agradecen la presencia de cada uno de los asistentes, ya que con su apoyo están contribuyendo a conseguir un techo para estas dos instituciones.

“Agradecemos el respaldo de la Liga Dominicana de Béisbol y de los miembros directivos de las Aguilas Cibaeñas.



Quiero resaltar la ayuda de Chilote Llenas y Juanchy Sánchez que trabajaron hombro con hombro en la organización del evento, a los voluntarios que hacen la diferencia en beneficio de la fundación, a los patrocinadores, ya que sin ellos esto no puede ser posible”, expresó Villanueva, quien concluyó agradeciendo a Dios por la inspiración que le ha dado a este grupo de amigos que presiden la fundación Quiéreme Como Soy.



Por los niños especiales intervino Archie Polanco, quien dio las gracias a los asistentes por apoyarlos, resaltando que gracias a ellos lo ha logrado, y agregó que “agradezco del alma a Oscar Villanueva por la oportunidad que me brinda de pertenecer a Quiéreme Somo Soy, esta fundación que lucha por la inclusión de los seres especiales, gracias Santiago por recibirnos una vez más, les demostraremos que nosotros también podemos. Que vivan todos los seres especiales, que viva esta fundación, que viva República Dominicana, gracias”.



Personalidades presentes

Entre los deportistas que participaron en el evento benéfico estaba una representación del equipo de voleibol las reinas del Caribe, Albert Pujols, Edwin Encarnación, Tony Peña, Carlos Gómez, Chilote Llenas, Luguelín Santos, Manny Acta, entre otros.



El primera base dominicano Edwin Encarnación dijo estar bien contento de participar en la actividad, resaltando que en los últimos cuatro años ha venido y que después que vivió la experiencia la primera vez no ha dejado de participar. “Ellos siempre están alegres”, dijo sobre los niños especiales.



La clase artística estuvo representada por figuras como Mozart La Para, La Pandilla, Marcos Yaroide, Frank Ceara, Kinito Méndez, Manny Cruz, Gabriel, Charityn Goico, Cuquín Victoria, Irving Alberti y Pachulí.



Mientras que el área de la comunicación estuvo representada por Viviana Gibelli, Nuria Piera, Alicia Ortega, Luz García, Jochy Santos, El Pachá, Nashla Bogaert, Nahioni Reyes, Sandra Berrocal, Karen Yapoort, Isaura Taveras, Luz García, Francisco Vásquez, José Guillermo Cortiñes, Miralaba Ruiz, entre otros. l





