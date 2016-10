Sismo más fuerte en 35 años sacude el sur y centro de Italia

31/10/2016 12:00 AM - AP

Un nuevo y poderoso terremoto el domingo en Italia central derribó edificios que habían resistido sismos anteriores y provocó el pánico entre los pobladores, que salieron corriendo a las calles, pero en principio no causó muertes.



El temblor de magnitud preliminar de 6.6 fue el más fuerte en el país en casi 36 años. Que no hubiese muertes se debió en gran medida a que miles de pobladores abandonaron sus hogares la semana pasada después de dos fuertes remezones en la misma zona montañosa.



Se reportaron unos 20 heridos, muchos de ellos con lesiones menores, dijeron las autoridades.



La cadena de los Apeninos en el centro de Italia, situada sobre una gran falla geológica, ha sufrido decenas de grandes terremotos. El del 24 de agosto pasado, de magnitud 6.1, causó casi 300 muertes.



Los temblores del miércoles dejaron a miles de personas sin techo, pero la única muerte se debió a un infarto.



“Desde 1980 no enfrentábamos un terremoto de esta magnitud”, dijo el director de Protección Civil, Fabrizio Curcio.Aludía a un temblor de magnitud 6.9 en la región de Nápoles, que causó unas 3,000 muertes y enormes daños en noviembre de 1980.



Los pobladores aterrados por un temblor constante corrieron a las plazas y calles al ser despertados por el sismo del domingo a las 7:40 de la mañana.



Curcio dijo que las autoridades acudían con ayuda en helicópteros, ya que muchas vías estaban cerradas por deslizamientos. Unas 3,600 personas ya habían sido enviadas a la costa después del temblor de la semana pasada y la evacuación continuaría, dijo Curcio.



La población más cercana al epicentro fue la antigua ciudad de Norcia, la patria de San Benito, el padre del monasticismo y famosa por su monasterio benedictino.



Testigos dijeron que de la catedral de San Benito, del siglo XIV, solo quedó en pie la fachada.