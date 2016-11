Margarita dice que a la diáspora dominicana en EEUU le acecha un grave peligro

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, justificó este martes el video colgado en Facebook en el que llama a los ciudadanos dominicanos residentes en Estados Unidos a votar por la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en las elecciones del próximo día 8.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria colgó un documento en el que expresa que ha dado “seguimiento estricto” a las elecciones de esa nación debido a que su resultado afecta directamente a millones de dominicanos que residen allá.

“No puedo ser indiferente ante las barbaridades que el candidato republicano (Donald Trump) ha repetido una y otra vez, con amenazas directas hacia los latinos y fuera de su país, que incluye los 1.8 millones de dominicanos en Estados Unidos”, expresa Cedeño de Fernández.

Consideró que en sus discursos, que le candidato republicano lanza insultos lacerantes a las mujeres y hacia todas las minorías sociales, los cuales, a su entender, resultan de gravedad excepcional que obligan a una respuesta excepcional.

“Mi conciencia no me permite ser indiferente ante lo que acontece en el país que acoge a nuestros compatriotas. No hacerlo sería traicionar mis valores y mis principios. Es una cuestión moral”, agregó.

Subrayó que la política le da la oportunidad de orientar a las personas y que por esa razón se sienten en la obligación de acompañar a la diáspora dominicana ante “el grave peligro que le acecha”.

En el mismo documento, la vicepresidenta insistió en que siempre defenderá la dignidad y el honor de las personas, sobre todo la de los dominicanos donde quiera que estén.

“Esto lo hago con mayor respeto hacia la libre y democrática decisión que tomarán los ciudadanos norteamericanos”, finalizó el documento que lleva su firma al pie.

Estas declaraciones surgen luego Cedeño de Fernández publicara un spot publicitario en Facebook en el que