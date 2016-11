Peralta: el gobierno de RD no tiene candidato favorito en EEUU

El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo este martes que el Gobierno dominicano no tiene candidatos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y afirmó que “es una decisión del pueblo de los norteamericano”.

Peralta fue cuestionado sobre un video colgado en las redes sociales por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández promoviendo el voto por la candidata demócrata Hillary Clinton, quien le disputa la Presidencia de Estados Unidos al republicano Donald Trump.

Sostuvo que “la decisión que tome el pueblo norteamericano, será respetada por nosotros”.

“Realmente yo no he visto ese video y por lo tanto, no puedo opinar sobre eso y yo como funcionario del Gobierno no puedo opinar sin conocer de lo que estoy opinando, y por eso prefiero esperar a verlo primero”, dijo el ministro.