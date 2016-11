En el cementerio Cristo Redentor, unos llevan flores y otros limpian de maleza las tumbas

La mañana de este miércoles es notable el flujo de personas que acude al Cementerio Cristo Redentor, en Los Girasoles, Distrito Nacional, para visitar a sus parientes fallecidos.

Les llevan flores y velones que compran a las decenas de floristas y vendedores informales que se han ubicado en las aceras de la avenida Monumental, la cual da acceso a ese campo santo.

A simple vista el cementerio Cristo Redentor luce limpio, en sus calles principales no se ve basura, ni maleza, diferente a lo que se puede ver adentro, donde había decenas de personas cortando arbustos y maleza que cubrían los nichos donde están sepultados sus seres queridos.

Estos expresaron descontento por el hecho de que las autoridades solo se encargan de los campos santos cuando llega esta fecha.

Dijeron que aunque quisieran visitar a sus difuntos más a menudo, temen ser víctima de los delincuentes , ya que parte de la verja perimetral de ese cementerio está destruida, situación que es aprovechada por delincuentes para entrar a cometer fechorías.

Precisamente, durante un recorrido de elCaribe por ese campo santo donde, todavía habían brigadas trabajando en el arreglo de calles, una patrulla de la Policía Nacional detuvo a un supuesto ratero, al que sorprendió robando velones y flores de las tumbas.

Mientras los agentes lo montaban en la camioneta, este decía "comandante, déjeme, yo estoy tranquilo ahora. No voy a hacer nada ya", pero amenazó al fotorreportero de este diario cuando le tomó una foto. "No me tires fotos, tú no sabes quién soy yo. Yo me muevo de aquí y le rompo la cámara en la cabeza", expresó.

Aunque los agentes no quisieron dar el nombre del ratero, dijeron que el mismo siempre hace lo mismo en la zona.