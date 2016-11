Gobierno dice no permitirá el alza de pasajes

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta afirmó que el Gobierno no permitirá que los transportistas aumenten los precios de los pasajes a los usuarios del servicio público. Peralta consideró que el Ministerio de Industria y Comercio y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) adoptarían las medidas correspondientes, en caso de eventuales alzas en el transporte urbano e interurbano.



Reiteró que con el retiro de las exenciones fiscales a los combustibles las autoridades gubernamentales no han afectado a los transportistas.



“El subsidio no beneficiaba para nada a la población, no se traducían en beneficio a la población, ese subsidio solo beneficiaba a un grupito de personas y se está poniendo orden”, manifestó el ministro.



En otro orden, dijo que la efectividad de las políticas sociales que está desarrollando el Gobierno, en favor de los segmentos poblacionales más vulnerables, es lo que ha conducido a que organismos como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y Comisión Económica para América Latina (Cepal), hayan hecho reconocimientos públicos en ese sentido.



Señaló que la República Dominicana se deben mantener todos los esfuerzos posibles para garantizar la estabilidad macroeconómica, y advirtió que “hay mucha gente que, a veces quiere, por jugar politiquería, dañar la economía de un país”.



Sostuvo que esa sanidad de la economía dominicana fue la que posibilitó que durante el último cuatrienio más de 900 mil personas salieran de la pobreza.



Consideró que todos los sectores que inciden en la vida nacional deben contribuir a que el país siga siendo una excepción en América Latina respecto al crecimiento económico la reducción de la pobreza.



Apuntó, además, que el cuidado de la estabilidad económica no es solamente responsabilidad del Gobierno, sino también, de los empresarios, de la sociedad civil y de otros sectores.