Peralta aclara no fijó posición sobre elecciones Estados Unidos ni video

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aclaró esta noche que no ha adoptado ninguna posición frente a las elecciones de los Estados Unidos previstas a celebrarse en la próxima semana ni respecto al video subido a las redes por la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño.

“Los periodistas que cubren el Palacio Nacional me preguntaron esta mañana acerca de mi opinión sobre el video colgado en las redes sociales por la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño; a lo que respondí que no opinaría porque no lo había visto. Estoy sorprendido de que algunos medios digitales me atribuyen haber dicho que el Gobierno Dominicano no tiene candidato o que no se inmiscuye en esos asuntos”, explicó.

El funcionario dijo que bastaría con ver o escuchar en la grabación sus respuestas a las preguntas para comprobar que no adoptó una posición al respecto.

Sostuvo que se refirió a que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos “es una decisión del pueblo norteamericano y que, por lo tanto, será respetada por nosotros”.

Precisó que en la grabación se puede establecer lo que dije: “Realmente yo no he visto ese video y por lo tanto, no puedo opinar sobre eso y yo, como funcionario del Gobierno, no puedo opinar sin conocer de lo que estoy opinando, y por eso prefiero esperar a verlo primero”.