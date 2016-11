Procurador anuncia plan integral para disminuir creciente violencia de género

​La Procuraduría General de la República (PGR) anunció este miércoles los lineamientos de un plan de acción integral, para atacar la violencia de género en todos los frentes, que además de perseguir a quienes violan la ley, incluye prevención y estimula la participación de la comunidad, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y todas las instancias del Estado.



​El plan de acción integral fue presentado por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en un acto con la presencia de funcionarios de la PGR, al cual tuvieron acceso los representantes de los medios de comunicación.

El lanzamiento se hace en la víspera del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre.



“Quiero anunciarles hoy una de las prioridades de mi mandato: combatir la violencia de género en todas sus formas, mediante una lucha integral, para atacar por todos los frentes, sin dar palos a ciegas ni tardíos; persiguiendo cuando se viole la ley, pero también, vamos a prevenir” dijo Rodríguez al inicio de su exposición.



Informó que, el presidente Danilo Medina está en conocimiento del plan y le ha dado todo su apoyo, y lo mismo han hecho la vicepresidenta Margarita Cedeño, y Janet Camilo, ministra de la Mujer. También ha intercambiado planes con la Policía Nacional, y coordinará acciones con los ministerios de Salud y Educación.



Los ejes principales



​Los ejes principales del plan de acción son la integración de todos los sectores, organizaciones

sociales, entidades gubernamentales y organismos de cooperación; jornadas de diálogo para escuchar a todos los actores del sistema de justicia y la sociedad para escuchar como la PGR y el Gobierno pueden mejorar sus actuaciones en este tema, y diálogo con los medios de comunicación y periodistas para mitigar la cultura de celebración

del machismo.



​También concienciación de la sociedad con campanas estratégicas y jornadas educativas para llevar a todo el país un mensaje transformador; entrenar a los maestros en la detección temprana

de hogares violentos observando los síntomas en el comportamiento de niños y adolescentes, mejorar el funcionamiento del sistema integral y aumentar de 14 a 24 las unidades de atención a las víctimas de violencia de género, durante el año 2017.



“En la PGR tenemos ya una radiografía complete del sistema integral en funcionamiento actualmente, pero voy a recorrer el país, de norte a sur y de este a oeste, para conocer de primera mano qué podemos mejorar para hacer que esta lucha sea más efectiva”, dijo el magistrado Rodríguez.



Anunció que de inmediato inicia “una jornada de conversaciones directas con las juntas de vecinos, para escuchar directamente cómo el gobierno, la Procuraduría y quien les habla puede servirles mejor en este propósito, y para comunicarles la importancia del rol de los vecinos”.



Compromiso de todos



Planteó que el ataque a la violencia de género es un compromiso de toda la sociedad, “es un problema de todos, por eso, solo entre todos podemos combatirla”, y tiene “nuestra palabra de que vamos a liderar un esfuerzo sin precedentes en este tema, con la PGR a la cabeza, uniendo fuerzas con todos los sectores y respaldando todo esfuerzo legítimo de contribución”.



Describió que el combate a la violencia de género es una lucha que tenemos que dar como sociedad, con las máximas instituciones de la nación al frente, por supuesto, pero con toda la ciudadanía a nuestro lado.



El Procurador General expuso que “nadie puede, ni debe, mirar para otro lado”, porque “la indiferencia nos hace aliados a la violencia, y esta tarea nos incumbe a todos”; y difícil porque

no “conseguiremos derrotarla de hoy a mañana”, pero hay que trabajar “hasta que venzamos, y vamos a vencer”.



Dimensiones del problema



​Rodríguez informó que en 2015, murieron 77 mujeres de forma violenta a mano de sus parejas o

ex parejas, o por el simple hecho de ser mujer y que las cifras del año 2016 actualmente superan

las 70 fallecidas. Cada 60 minutos, una mujer denuncia ser víctima de violencia de género y cada 10 minutos llega una denuncia de violencia intrafamiliar.



Destacó que, solamente entre enero y diciembre del pasado 2015, la PGR recibió 8,634 denuncias por violencia de género, 58,553 por violencia intrafamiliar, y 6,741 por delitos sexuales. “Simplemente, inaceptable. Esto tiene que cambiar.”, enfatizó.



Explicó que es preocupante que aproximadamente el 80% de la mujeres ultimadas no había presentado denuncia, y esto “nos deja saber que no podemos emprender esta importante misión sin el apoyo masivo de nuestra gente”.



Herramientas para luchar



El magistrado Rodríguez planteó que la violencia de género se escucha pared con pared, y cualquier vecino “puede ser un héroe ante situaciones difíciles”, porque la gente es la columna vertebral de este programa y su apoyo está amparado en la Ley.



Explicó que el apoyo legal inicia en la Constitución, e incluye la ley 24-97 sobre la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar y el Plan Estratégico para la Prevención, Detección,

Atención y Sanción a la Violencia Contra las Mujeres e Intrafamiliar 2011‐2016.



Otras herramientas, dijo, son la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia

Intrafamiliar, la Procuraduría Especializada de Asuntos de la Mujer, las 14 Unidades de Atención a la Violencia contra las Mujeres y las 52 Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer.



También, el Programa de Prevención a la Violencia contra la Mujer, la asesoría y acompañamiento legal y sicológico a las víctimas de violencia y las 39 Oficinas de Equidad de Género y desarrollo establecidas en las Instituciones del Estado, así como las casas de acogida y refugio.



​El Procurador General adelantó que estas leyes y herramientas han dado resultados, pero “ahora las vamos a revisar y ajustar para que todo el sistema sea mucho más eficaz”.



¿Solo violencia de género?



El magistrado Rodríguez afirmó que el programa para mitigar la violencia de género es un

“complemento a las otras líneas de actuación marcadas, como el combate al narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción administrativa, la delincuencia, los delitos medioambientales y la modernización del sistema penitenciario.



Confirmó que la PGR está trabajando en todos estos temas y consiguiendo avances de importancia.



Medios de Comunicación



He dicho en otras ocasiones, manifestó el magistrado Rodríguez, que “quien le ponga la mano

a una mujer, va preso; sin excepciones”; y solicitó encarecidamente la colaboración de los

medios de comunicación y los periodistas “para que este mensaje llegue a todas las mujeres del país” y denuncien la violencia.



Aseguró que se están fortaleciendo los mecanismos de recepción y seguimiento a las denuncias, para hacerlos más seguros, efectivos y eficientes.