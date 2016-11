Una visita a Samaná muestra que lo tiene todo

02/11/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

No importa si eres aventurero o conservador, Samaná lo ofrece todo. Este lugar paradisíaco conjuga sus características naturales y geográficas con la amabilidad y vocación de sus habitantes, que hacen de cada visita de dominicanos y extranjeros una experiencia inolvidable, explica el presidente del clúster turístico de Samaná Henry Ulloa.



Al llegar a esta provincia, no pueden pasar desapercibidas sus impresionantes edificaciones victorianas, una de sus característica; además, aquí se puede apreciar una gran mezcla cultural, en donde negros inmigrantes traídos de las islas del Caribe se unieron con los nativos y conformaron una cultura única en el país, resalta Ulloa.



Según describe el presidente del clúster, los encantos de Samaná van más allá de sus hermosas playas de arena blanca que contrastan con su exuberante vegetación. Esto, porque también posee otros destinos que la han convertido en uno de los destinos favoritos de dominicanos y turistas extranjeros para vacacionar.



“Está destinada a ser el lugar por excelencia del país por sus características, tanto naturales como geográficas. Es el único lugar del país donde visitan las ballenas jorobadas”, indica. “Cada año, todos sus habitantes y turistas pueden observar la visita de las ballenas jorobadas, que viajan desde el Polo Norte hasta la provincia buscando las cálidas temperaturas de estas aguas caribeñas, en las que hacen su proceso de reproducción”, dice.



Samaná posee una diversidad de atractivos, como las playas Las Terrenas, Cayo Levantado, Anadel, Frontón, Rincón, Las Galeras, Bonita, Cosón y Punta Popy, con la gran particularidad de que sus mares cuentan con paisajes marinos espectaculares para la realización de buceo, manifiestaUlloa.



Incluso, destaca que en esta provincia siempre hay un lugar para descubrir y explorar. Se puede vivir una aventura, por ejemplo, en sus fascinantes montañas, cascadas y ríos, en las cuales se puede optar por pasear en caballo, hacer senderismo, zipline y tener contacto directo con la comunidad.



Entre las áreas más importantes para realizar estas hazañas se encuentran: La Cascada del Limón, La laguna del Diablo, Caño frío, Cabo Samaná, Cabo Cabrón y Los Haitises.

De igual manera, otras de sus grandes seducciones son sus espacios protegidos, que son: el Parque Nacional de los Haitises, Parque Nacional Cabo Samaná, Parque Nacional Cabo Cabrón, entre otros.



El destino Samaná es muy concurrido por turistas de Canadá, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Bélgica, España, Inglaterra, República Checa y Escandinavia y otros países.



A esos visitantes, lo que más les gusta disfrutar es el avistamiento de ballenas, visitar a Cayo Levantado, hacer excursión a los Haitises, a Rincón, a La Cascada del Limón y a Zip Lines



Anualmente, alrededor de 60 mil excursionistas llegan por el aeropuerto de Samaná para deleitarse con las bellezas naturales que ofrece esta provincia, sin embargo, Ulloa resalta que tienen el gran reto de hacer crecer esa cifra.



Llegar a este pueblo es sentirse como en casa, ya que además de los diversos opciones que brinda cuenta con una amplia gastronomía que va desde la exótica cocina típica, basada en pescados y mariscos condimentados con coco, hasta una vasta gama de restaurantes internacionales en donde puede disfrutar del arte culinario de varios países , como Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, México y China, sostiene el presidente del clúster.



“En la comida típica de Samaná el rey de todos los platos es el coco. De este se usa el aceite y la leche, lo que le da un sabor espectacular a todos los platillos de que aquí se elaboran. Hasta los amantes de los alimentos de mar podrán degustar de pescados y mariscos frescos, porque esta una zona es famosa por su gran oferta en comida marina”, explica Ulloa.



La cultura en Samaná no está de lado, existe un espacio reservado para todos aquellos apasionados con la historia dominicana. Se trata de Taíno Park, que a través de 25 escenarios da un recuento de la leyenda taína y de los colonizadores españoles durante aproximadamente una hora.



Para los estudiantes de escuelas públicas las excursiones a esta galería son gratis, los interesados solo deben llamar y reservar la fecha con tiempo.



Uno de los grandes retos que ha superado Samaná es el desarrollo de vías de comunicación terrestre modernas, como es el caso de la autopista Santo Domingo _ Samaná y el Boulevard del Atlántico, declara Ulloa. Así como también la existencia de un aeropuerto local (Arroyo Barril) y un aeropuerto internacional (El Catey). Por su posición geográfica, tiene la posibilidad de recibir huéspedes por las distintas bases aéreas, posicionándose como un área privilegiada, puntualiza Ulloa.