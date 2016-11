DNCD dice en el país no hay carteles de drogas

El inspector general de la Dirección Nacional de Control de Drogas aseguró que en la República Dominicana no hay carteles de drogas establecidos, sin embargo, existen “oficinas” para sostener el flagelo. El coronel Braulio de la Rosa dijo que no existen las condiciones para que se instalen carteles de drogas en el país, como se suele decir.



“Un cartel es algo muy grande, una organización con estructura: brazos armados, grupos de sicarios con empresas para el lavado. Este es un país pequeño y el crimen organizado busca países donde pueda esconderse”, manifestó.



Señaló que en cambio hay grupos pequeños que en el argot del tráfico de estupefacientes se les llama ‘oficinas’. “Hay algunos que les dicen fiscales que son los que vienen a verificar que la operación se hizo, pero no hay carteles”.



Asimismo, manifestó que el narcotráfico y el lavado de activo son las dos grandes amenazas para la seguridad nacional.



Indicó que debido a las condiciones favorables para el tráfico la República Dominicana es un puente.



“Somos puente porque estamos en medio de los países de producción y de los países consumidores”, dijo el inspector.



El flujo de carga y de pasajeros tanto en los puertos como aeropuertos son otros de los factores que influyen, dijo de la Rosa durante su exposición en el Congreso de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro, donde relató la dinámica local del narcotráfico por vía marítima.



Comercio seguro



La Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC), por sus siglas en inglés, certificó a 27 empresas nacionales en seguridad internacional, en el décimo congreso anual “Gestión de Riesgos: clave para un comercio internacional seguro”.



El presidente de BASC, Erik Alma, explicó que esta certificación establece un sólido sistema de control y gestión de la seguridad en las empresas, basado en riesgos y controles proactivos para mitigar la contaminación de mercancías y el comercio ilegal.



Alma explicó que se busca sensibilizar a la comunidad empresarial sobre la importancia de la gestión de riesgos y su impacto como factor común para la competitividad en el comercio internacional.



El embajador de los Estados Unidos, James W. Brewster, quien entregó las certificaciones a las empresas, señaló la importancia de que el sector privado dé los pasos necesarios para garantizar la seguridad y así asegurar la transferencia segura y eficiente de los bienes, desde el piso de la fábrica hasta el cliente final.



El diplomático aseguró que los Estados Unidos continúa proveyendo entrenamiento y trabajando junto a las autoridades locales para combatir el tráfico de drogas.



“Creo que hay mucho más que hacer, pero debo decir que hay muy pocos países con los que nosotros trabajamos, como la República Dominicana, con los que nos entendemos y hemos trabajado mancomunadamente para combatir el narcotráfico”, enfatizó Brewster.



La BASC es una asociación sin fines de lucro que promueve entre sus asociados el desarrollo y ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías y narcóticos a través del comercio legítimo.



Empresas certificadas



Las empresas que recibieron certificaciones fueron Haina International Terminals, Rizek Cacao, Protección Delta, Incorp Sans Souci Ports, Servicios de Vigilancia Guarocuya, Marine Express Dominicana, Dominican Watchman National, Security Force, ET Heinsen, Hispaniola, entre otras.