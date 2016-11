PNUD ve las políticas sociales de RD como un modelo innovador

03/11/2016 12:00 AM - Natalí Faxas

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha puesto los programas sociales del Gobierno dominicano como modelos de innovación y ejemplo para la región. Así lo da a entender Jessica Faieta, subsecretaria general de la ONU y directora del PNUD para América Latina y el Caribe, cuando se refiere a las políticas sociales que se están implementando en República Dominicana, que fue el pasado lunes y martes sede del VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe.



“Nosotros estamos contentos de que sea República Dominicana (sede del evento) porque es un país emblemático en cuanto a compromisos de la reducción de la pobreza y las inequidades y ha sido muy innovador en sus políticas”, dijo Faieta. Agregó que esta atención del PNUD hacia las políticas sociales implementadas en el país ya tiene varios años. “Sus programas de transferencias condicionadas son muy innovadores, tienen elementos importantes en el uso de la tecnología, en cómo se hacen las focalizaciones a grupos que están siendo discriminados. Lo que más me ha llamado la atención es cómo se va mejorando, cómo se va aprendiendo de esos propios retos, digamos a veces errores que se van mejorando. Y eso nos ha servido inclusive a nosotros mismos para usar de modelo y para que nos ayuden a apoyar a otros países”, valoró Faieta en una entrevista que concedió a elCaribe.



Y como para reforzar estas declaraciones, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, intervino para identificar cuáles eran esas iniciativas: las visitas dominicales del presidente Danilo Medina y la tanda escolar extendida, las cuales calificó como “paradigmas” por ser “diferentes, innovadoras y por ya estar replicándose en otros países”.



En el VIII Foro Ministerial para el Desarrollo en América Latina y el Caribe los países de la región debatieron las políticas sociales tendentes a reducir las desigualdades y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Allí, los Estados se comprometieron con poner a las mujeres y las comunidades excluidas en el centro de estas estrategias para enfrentar la pobreza. Estas conclusiones coinciden con los dos retos que identifica Jessica Faieta, que desde mayo del 2014 asumió en el cargo que hoy sustenta.



Exclusión y discriminación



Para Faieta, uno de los desafíos es la exclusión y discriminación hacia los grupos LGTB, los discapacitados, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes y las mujeres de zonas rurales. Faieta sustenta que estos grupos se están quedando atrás, independientemente del ingreso y crecimiento que experimenten los países de la región.

En República Dominicana, sobre la discriminación “se está trabajando, pero crece a mucho mayor rapidez que se corrigen las desigualdades, ese es el problema”, dijo Jiménez de Luis.



El otro gran reto, quizá el primero, es salvaguardar los logros de América Latina y el Caribe en materia de pobreza y desigualdad. Para ello, dice Faieta, hacen falta políticas que logren que las personas salgan de la pobreza y, sobre todo, se mantengan fuera de ella. “En la última década más de 72 millones de personas han salido de la pobreza, 94 millones han entrado a clase media. Sin embargo, en los últimos dos años estamos viendo que debido a la desaceleración económica de muchos países de la región hay un peligro de estos logros, sobre todo en la reducción de pobreza. Están retrocediendo”, señaló. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo que para el 2015, siete millones de personas habían recaído en la pobreza.



¿Son efectivas las transferencias condicionadas?



Durante el Foro, el mito de que regalarle a los pobres es una manera del Gobierno de botar el dinero, quedó derribado. Faieta explicó que los programas de transferencia condicionada han tenido resultados muy positivos en la reducción de la pobreza en América Latina, según estudios del mismo PNUD. Ella señaló que de lo que se ha aprendido en estos 10 o 15 años que tienen esos programas en la región (consisten en la entrega de dinero en especie e incentivos a los pobres) es que no solo deben garantizar un ingreso mínimo a la familia, sino arropar otras dimensiones de la pobreza que garanticen las oportunidades, el acceso a los servicios y derechos y la reducción de la discriminación.

La corrupción es un “ancla” para el PNUD

Para el PNUD la corrupción es un ancla que no permite avanzar, que desvía los recursos destinados al crecimiento y reducción de la pobreza. “En eso no podemos sino abogar por la transparencia de los gobiernos, el uso más eficiente de los recursos”, dice Faieta y explica que, a propósito el PNUD en la región tiene proyectos para fortalecer las instituciones del Estado, incluyendo las responsables de control. Cuando se le pregunta si observa la corrupción en República Dominicana como un “ancla”, Faieta responde que no conoce casos específicos en el país. “En todo caso creo que fortalecer las instituciones del Gobierno, las de control, las veedurías, las consultas con la ciudadanía y la transparencia en información son buenas prácticas que pueden ser útiles para República Dominicana”, agregó. Lorenzo Jiménez de Luis habló de los esfuerzos del Gobierno dominicano por enfrentar esta problemática.

Perfil de Jessica Faieta

Jessica Faieta es subsecretaria general de la ONU y directora del PNUD para América Latina y el Caribe desde mayo del 2014. Entre el 2012 y 2014 ocupó el puesto de directora adjunta del PNUD para la región. Previamente laboró como directora superior para Haití y estuvo a cargo de las operaciones de recuperación y reconstrucción que desarrolló el PNUD, tras el terremoto del 2010. También fue coordinadora residente de Naciones Unidas y representante residente del PNUD para El Salvador y Belice (2007-2010).