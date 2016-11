“El 2020 se despunta invencible para Luis Abinader”

José Rafael Abinader es una personalidad del país conocida por su éxito académico, empresarial y político, pero en la actual coyuntura su presencia en la vida pública está influenciada por su hijo, Luis Abinader, excandidato a la Presidencia de la República y una de las figuras políticas del país con mayor proyección hacia el futuro, al menos eso piensa su padre. “Tiene la preparación y mantiene su prestigio, el veinte se despunta invencible para Luis Abinader”, dice. A José Rafael Abinader no le gusta que la opinión pública lo trate con la coletilla de empresario, pues dice que es algo secundario, porque su verdadera pasión es lo académico. El fundador de la Universidad Dominicana O&M confesó que su familia invirtió importantes sumas de dinero en la campaña política pasada, pero dijo que lo hicieron de manera comedida “porque no vamos a quebrar por la política como muchos”.



Usted ha dicho que se arrepiente de participar en política, pero lo hemos visto muy activo en los últimos tiempos ¿Cambió de opinión?

Eso yo lo dije en un momento en que me sentía decepcionado por lo que había pasado en el PRD (Partido Revolucionario Dominicano). Yo me arrepentí porque en el cuatrienio 86-90 yo sobresalía como posible candidato del PRD, Pero se unieron muchísimos para impedir mi postulación. Si el PRD y el grupo de Peña Gómez (José Francisco) me postulan a mí, hubiese ganado en el 1990 y Peña hubiera sido candidato y triunfador en el 1994. En el PRD siempre hubo zancadillas y maldades dentro y por eso está destruido.

Todos ellos me hicieron zancadillas. Balaguer (Joaquín) la emprendió en una carrera política de castigo a Jorge Blanco (Salvador) y dejó preparado su retorno a la Presidencia y Balaguer sabía que el PRD unido, compacto, significaba triunfo y por eso neutralizó judicialmente a Salvador Jorge Blanco. Ante ese panorama me sentí defraudado totalmente con el PRD y lamentaba haber perdido mi tiempo.



¿Usted cree que su hijo Luis pueda llegar a ser presidente?

La meta de nosotros es que este país se convierta desde el punto de vista político y doctrinal en Uruguay o Costa Rica, que son las dos pequeñas naciones más democráticas y que evitan y combaten el delito del coima, la traición, el soborno y la corrupción.



Tiene el temor de que su hijo pueda ser víctima de zancadillas internas en el PRM como sucedió con usted en el PRD?

Jamás en la vida. Fíjate que en un partido nuevo, con mucha desventaja, con pocos recursos, pero con mística y visión de futuro y de presente, y todo el derroche en la parte contrario, Luis logró un 35%. El 20 se despunta invencible para Luis Abinader. Tú viste que el compañero Hipólito Mejía, con todo derecho y su prestigio, participó en una convención para conseguir la candidatura y Luis triunfó. De manera que si se presentan casos similares o parecidos, habrá convenciones, serias, correctas y sin compra de votos. Si hay convención contra quien sea, Luis participará, va a ganar nuevamente la candidatura del PRM. Va ser muy difícil la trampa, casi imposible.



¿O sea, nadie le gana la candidatura a Luis en el PRM?

Luis participaba conmigo en todo y tiene los mismos conceptos y las mismas ideas nuestras, no nos equivoquemos. Yo fui víctima de trampa. Va ser muy difícil la trampa, muy difícil o casi imposible. Él va a pasar en la convención. Pero todo el mundo tiene derecho, si el compañero Hipólito Mejía quiere ir…Vamos a conjurar las trampas, vamos a conjurarlas, para que haya legalidad, legalidad siempre.



¿Usted le da consejos políticos a su hijo?

Que siga como está, que se mantenga activo, que visite los barrios pobres como lo está haciendo porque este país necesita un cambio. Tenemos diferencias porque somos humanos y existe la brecha generacional. Claro que sí.



¿Por qué en las elecciones del 1996 apoyó el Frente Patriótico y no a Peña Gómez?

Yo tengo una carta en la que estoy expulsado del PRD en ese momento. Me expulsaron porque yo era candidato, pero ese es un tema difícil. Yo no lo apoyé realmente, estuve en el acto porque me invitaron, pero yo no lo apoyé, estaba ahí de observador más bien.



¿Cómo fue su relación con el doctor Peña Gómez?

En parte fue armónica, pero no olvides que él era político y quería ser presidente y en ese momento yo era su rival porque Jacobo (Majluta) se había ido del PRD y Jorge Blanco estaba prisionero porque fue perseguido por Balaguer.



¿La coyuntura es importante en la política?

Hay que prepararse, pero la coyuntura es muy importante. La coyuntura ahora es de Luis, completamente.



¿Pero hay gente que piensa muy distinto a usted otra cosa?

La coyuntura es completamente de Luis. El mantiene su prestigio, la simpatía y se oye a la gente diciéndole a todo el mundo que en el 20 gana Luis. Todo el mundo dice eso, toda la gente humilde.



Usted está muy optimista de que ganarán en el 2020, pero la historia política y electoral indica que pocas veces la oposición gana ¿Qué le hace creer que será diferente en el 2020?

En el 78 con toda la parafernalia de Balaguer (Joaquín) el PRD ganó…Yo estoy 100 por ciento convencido de que vamos a ganar en el veinte, duélale a quien le duela.



Pero el presidente Medina ganó las elecciones con 62% y la gente parece satisfecha.

¡Satisfecho! Pero uno lo que ve es la gente dando pena en todos los aspectos. ¿Cuál satisfacción, mi hija, cuál? Si la pobreza ha crecido. La gente lo que quiere es cambio.



¿Su familia invirtió mucho dinero en la pasada campaña?

Por supuesto, nos endeudamos y estamos pagando la deuda porque gracias a Dios tenemos crédito en todas partes. Ya casi pagamos todo, gracias a Dios.



¿Pero usted cree que es bueno que las personas inviertan de su capital en la política?

Ese es un dinero lícito, y cada uno lo invierte en lo que entienda, claro, después de pagar sus impuestos. Y si hay alguien que puede decir que paga sus impuestos es José Rafael Abinader y su familia. Además, mis hijos y yo somos muy comedidos, mis hijos y yo no vamos a quebrar por la política como les ha pasado a muchos que conozco y que no quiero citar.



¿Usted tiene alguna relación de amistad con Leonel Fernández o Danilo Medina?

A Leonel no lo conocía mientras fue presidente. Pero después que salió coincidimos en un vuelo de Miami y ahí él me saludó y me dijo profesor, pero fue después que salió de la Presidencia y hemos mantenido el contacto. El presidente Danilo en el 2012 me dijo que me iba a mandar a buscar para algo del Presupuesto y eso fue todo, pero fue en el 2012. Pero nos conocíamos antes de él ser Presidente y nos relacionábamos. l

Salud

A mí la edad biológica no me interesa, la que me interesa es la física, hago ejercicio todos los días, sigo escribiendo y trabajo de 10:00 a.m. a 2:00 pm.”

Recuerdos

Yo hacía actos con los perredeístas y Luis iba y decían llegó el hijo de Abinader, ahora cuando yo voy dicen ahí llegó el papá de Luis (risas).”