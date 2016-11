Oposición tiene fe para consenso en escogencia de JCE

Los partidos de oposición han solicitado de nuevo la mediación de Agripino Núñez Collado para consensuar la JCE y el religioso dijo que está en la mejor disposición si todos los partidos quieren, pero ahora el principal problema es el tiempo que se acaba. Cuando faltan solo cinco días para la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) para el periodo 2016-2020 y que empiezan a salir los nombres de los posibles futuros integrantes del órgano, los partidos de oposición han vuelta a disparar la alarma de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende escoger de manera unilateral a los miembros de la JCE.



Ante el panorama, la oposición ha solicitado a monseñor Agripino Núñez Collado que convoque de nuevo el diálogo entre los partidos políticos, que las organizaciones de oposición rompieron con el alegato de que el PLD escogería una JCE parcializada y sin consenso.



“El Bloque de Partidos de Oposición ratifica, una vez más, que la única vía para lograr una JCE imparcial, independiente y comprometida únicamente con el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, es que sus integrantes sean electos por consenso, para que ninguno de los elegidos sienta que le debe el cargo un partido o a sector en particular, y así, en el ejercicio de sus funciones, esté liberado de la presión de cualquier tutela y, más aun, que en la forma de sus decisiones solo tenga que responder a los preceptos legales, al interés general y a su conciencia”, señala.



Los señalamientos de la oposición están contenidos en una comunicación que le envió a monseñor Agripino Núñez Collado en la que pide retomar el diálogo para lograr el consenso. El PRSC había enviado una comunicación a Núñez Collado y al presidente Danilo Medina para convocar “un diálogo urgente” porque las condiciones son propicias.



“Fundamenta su misiva, en virtud de que en los últimos días, los medios de comunicación se hacen eco de los aprestos del Senado de la República para nombrar de forma unilateral los integrantes de la Junta Central Electoral y, cada vez con más frecuencia, se mencionan determinados nombres, con el velado propósito de ir condicionando y preparando a la opinión pública”, señala un comunicado de prensa del PRM en nombre de la oposición.



¿Fue correcta la decisión de la oposición de romper el diálogo?



La oposición rompió el diálogo de los partidos y la sociedad civil con la mediación de Núñez Collado, una jugada política arriesgada pues dejaba a los partidos opositores sin el principal escenario de presión para consensuar la integración del órgano electoral.



Los politólogos César Cuello y Belarminio Ramírez consideran que abandonar los espacios de diálogo no es inteligente porque se desaprovechan escenarios que sirven para exponer las ideas y en el peor de los casos poner en evidencia a los adversarios.



“El rompimiento de un diálogo se justifica si la parte que rompe siente que está siendo instrumentalizada, manipulada y que lo que hace es legitimar la posición del otro y que no se le toma en cuenta, pero el retiro no beneficia porque el diálogo siempre es una posibilidad de evidenciar situaciones”, expresó Cuello. Ramírez dijo que el diálogo no fue convocado para consensuar la JCE, sino para debatir la ley de partidos porque la Constitución establece cómo se escogen los miembros del órgano electoral.

La elección de miembros será el miércoles

La Comisión Especial de senadores que estudia la escogencia de los miembros de la JCE presentará las ternas en la sesión del próximo miércoles, último día que tiene el organismo para escoger a los integrantes del órgano electoral, de acuerdo al reglamento interno del Senado. En los últimos días ha tomado fuerza la versión de que algunos de los posibles integrantes de la JCE no están en el grupo de más de 200 personas que se inscribieron para ser evaluadas y formar parte del órgano electoral para el próximo periodo.

“PLD escucha opinión de otras fuerzas políticas”

El dirigente del PLD, Franklin Almeyda, dijo que en la elección de los miembros de la JCE “se hace un consenso entre las organizaciones, y desde el litoral del PLD se ha dado prioridad a que actúe el Senado”. Apuntó que el PLD tiene los votos para decidir y “si no lo ha hecho es por dar importancia a la opinión de las otras fuerzas políticas y de la sociedad civil, aunque es un tema para los actores políticos”.



Almeyda refirió que poner de acuerdo a muchos actores siempre “genera ruidos” pero que es necesario hacerlo.