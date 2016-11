Pacquiao sale como favorito en su pelea de hoy ante Vargas

05/11/2016 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.). Manny Pacquiao no quiere recordar lo que ha pensado en ocasiones”: La negativa historia registrada hace casi cuatro años. ¿De qué acontecimiento se habla? El ocho de diciembre de 2012, en esta misma ciudad (hotel MGM), el veterano púgil filipino fue sorprendido por el estelar peleador mexicano Juan Manuel Márquez. Márquez con una poderosa derecha –en recto corto- y faltando apenas un segundo para concluir el sexto asalto, mandó a la lona a su archirrival.

¡Nocaut fulminante!



Con ese contundente triunfo Márquez se adueñó del cinturón welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en tanto que Pacquiao sufría la más amarga derrota de una exitosa carrera de casi 20 años.



Esta noche, en el coliseo Thomas & Marck Center, Pacquiao estará de regreso en los tinglados y de esa manera dejar atrás su palabra empeñada.



Enfrentará el estadounidense Jessie Vargas, quien arriesgará el cinturón welter avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).



En la conferencia de prensa celebrada el pasado miércoles en el hotel Wyn, un periodista preguntó a Pacquiao que si recordaba lo que le sucedió en la pelea con Márquez. No vaciló en responder: “Nada de fantasmas. Ese fantasma del que han hablado algunos periodistas no está en mi cabeza”. Postuló que “estoy preparado para ganar esta pelea y seguir siendo lo que mucha gente piensa de mí: que soy un boxeador de éxito y que nunca pienso en la derrota”.



¿Victoria segura?



Los más agudos analistas, aunque sin subestimar a Jessie Vargas, afirman que Pacquiao tendrá una “cómoda victoria”.



En su más reciente combate, realizado el pasado siete de abril, el filipino derrotó (sin muchos apuros) a Thimothy Bradley con quien ha protagonizado tres combates con dos triunfos y un revés.



Días después de su victoria anunció que se retiraba del boxeo “porque debía dedicarse, a tiempo completo, a sus actividades políticas en Filipinas”.



Algunos expertos escribieron que Pacquiao, tras vencer a Bradley, podría retar a Floyd Mayweather para una pelea de revancha.



Pacquiao se arrepintió de haber dicho que colgaba los guantes y el promotor Bob Arum hizo el anuncio de la pelea que esta noche su pupilo tendrá con Jessie Vargas en Las Vegas. Los analistas afirman que el filipino saldrá airoso, pese a lo declarado por Vargas quien dijo que “sorprenderá” a su peligroso rival con un nocaut más duro que el que le asestó Márquez en diciembre del 2012.

Uno es agresivo y el otro no rehúye al combate

Pacquiao tiene una “clara estrategia”: la de ir siempre hacia su rival, todo el tiempo pelear a la ofensiva y con rapidez de manos y piernas. Pacquiao tiene expediente profesional de 58 victorias con siete fracasos y 38 victorias por nocaut. Respecto a Vargas, con historia de 27 victorias y un solo revés (ha ganado diez peleas por nocaut), es un boxeador intenso, que nunca rehúye peleas. Pacquiao, en el combate cuerpo a cuerpo, es excepcional.