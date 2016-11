Estrellas rompen racha negativa y derrotan a los Gigantes

SAN PEDRO DE MACORÍS. Las Estrellas Orientales quebraron una racha de dos derrotas seguidas al doblegar 5 carreras por 2 a los Gigantes del Cibao en partido del torneo otoño invernal en el que se disputa la Copa BHD-León disputado este sábado en el Estadio Tetelo Vargas de aquí.



Para quedarse con la victoria, las Estrellas fabricaron un rally de cinco carreras en el cierre del sexto inning cuando perdían 0-2. Jim Adducy, de emergente por Tony Blanco y con elevado de sacrificio, impulsó carrera que puso delante 3-2 al equipo petromacorisano, Rowdy Tellez ligó un tubey y Junior Lake, con sencillo, cerró el rally con dos remolcadas.



Los Orientales, además, colocaron la serie particular 1-2 ante los Gigantes, que pierden por segunda ocasión seguida y ocupan la primera posición del torneo doctor Alejandro Asmar Sánchez, con marca de 10-4.



El partido lo ganó Wilson Browning (1-0), quien permitió un sencillo y ponchó a dos en dos tercios de entrada, mientras que el revés recayó sobre Reymin Guduan (0-1), quien no pudo sacar ni un out y permitió que se le embasara un bateador por boleto y otro en jugada de selección, y ambos anotaron.



El salvamento se lo anotó el veterano José Valverde, su primero, al cubrir el noveno con dos hits permitidos.



“Los Verdes”, con marca de 6-7, ocupan la quinta posición, a medio juego del cuarto lugar que mantienen los Tigres del Licey que anoche vencían 5-4 a las Águilas en el noveno con un out.



Por las Estrellas, que ligaron nueve hits, Junior Lake, de 4-2 con dos remolcadas; Alberto Rosario, de 3-2; Abiatal Rosario, de 3-2; Jason Krizan, de 3-1 con un boleto, y Rowdy Tellez, de 4-1.



Por los Gigantes, Rhys Hoskins, de 3-2, con un boleto; Carlos Paulino, de 4-2; Félix Pie, de 3-1 con una transferencia.



Los Gigantes fueron los primeros en anotar al llegar al plato en dos ocasiones en el sexto, producto de dos errores en fildeo del tercera base Audy Ciriaco en rodado lento de Ramón Torres, sencillo de Richard Ureña, hit empujador de Rhys Hoskins e imparable impulsador de Félix Pie.



Las dos anotaciones fueron a la cuenta del abridor Alexis Candelario, quien salió sin

decisión al cubrir cinco y un tercio de innings, con tres hits permitidos, par de boletos y ponchó a cuatro.



Los Orientales le dieron vuelta a la pizarra con un rally de cinco carreras en la sexta entrada ante el abridor de los Gigantes Alec Asher los relevistas Reymin Guduan y Máximo Nelson, los cuales permitieron cuatro sencillos, un doble, un doble, elevado de sacrificio y un error en tiro de Guduan.



Asher comenzó el partido por los Gigantes y salió sin decisión al completar cinco episodios de cuatro indiscutibles, dos vueltas y cuatro ponches.



“Los Paquidermos” enfrentan este domingo a los Gigantes en el Estdio Julián Javier de San Francisco de Macorís a las 4:00 de la tarde.