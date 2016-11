A juicio de fondo el exfiscal Ysidro Vásquez Peña

09/11/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó apertura de juicio de fondo contra el exfiscal Ysidro Vásquez Peña, acusado de recibir 125 mil dólares, tras extorsionar a un imputado por el caso del quebrado banco Peravia. La decisión, refrendada por el juez Danilo Amador Quevedo, estableció además la renovación de la medida de coerción que pesa sobre éste desde el pasado 22 de enero, consistente en arresto domiciliario, luego de considerar que no han variado los presupuestos que motivaron su imposición.



Vásquez Peña, quien era parte del Departamento de Casos Mayores, es imputado por extorsión, prevaricación y asociación de malhechores, luego de que durante una audiencia el pasado ocho de diciembre de 2015, el implicado en el caso Peravia, Nelson Rafael Cabral Vegas, denunciara de forma oral que le había entregado la suma de 125,000 dólares norteamericanos, para que no fuese incluido penalmente en el referido caso.



De acuerdo a Cabral Vegas, el fiscal le había solicitado 250,000 dólares norteamericanos, pero éste sólo le pagó US$ 125,000. Luego de esta denuncia, el MP separó al fiscal Vásquez Peña del Departamento de Casos Mayores y el Consejo del Ministerio Público lo suspendió. Posteriormente, renunció como procurador fiscal antes de que se le conociera el juicio disciplinario.