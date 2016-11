50% de muertes en 2015 se debieron a accidentes viales

Con apenas 21 años de edad, Aneudis García tuvo un accidente en la carretera de su pueblo natal Cabrera, María Trinidad Sánchez, que lo dejó tetrapléjico. El joven nunca pensó que la combinación de unos tragos y el volante lo llevaría a estar conectado a un respirador artificial por tres meses. Catorce años después, García se traslada en una silla de ruedas contando su historia con el propósito de concienciar acerca de los accidentes de tránsito.



Ayer, se presentó en el auditorio de Obras Públicas y Comunicaciones en el marco de la Semana de la Seguridad Vial.



“Un grito a la conciencia: la seguridad en el tránsito es responsabilidad de todos” es el lema del fórum por la seguridad vial, en cuya inauguración se dieron a conocer datos escalofriantes acerca de este fenómeno considerado como una epidemia nacional.



En su participación durante la actividad, el director ejecutivo de la Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura reveló que de todas las muertes producidas el año pasado notificadas en el organismo, el 50 % se debieron a accidente de tránsito.



Elisaben Matos reveló también que desde el 2011 hasta el 2015 de todos los accidentes de trabajos reportados, los que ocurrieron en el trayecto al lugar de trabajo y el domicilio o viceversa, que involucran vehículos de motor, representó el 30 % de todas las notificaciones de este tipo de eventos no deseados.



“Ningún país del mundo tiene esta alta notificación de eventos de trabajo como República Dominicana”, afirmó.



Criticó que en el país se permita la importación y venta de gomas usadas,

desechadas en otros países, pese al riego que representan. También deploró la importación de vehículos con hasta 800 mil kilómetros recorridos. Asimismo, dijo que pese a que las carreteras del país no están diseñadas para vehículos de doble remolque, las autoridades permiten que transiten en las vías públicas.



En ese sentido, dijo que el Este del país se ha convertido en un dolor de cabeza por la cantidad de fallecidos por accidentes de trabajo que involucran vehículos contratados por hoteles para transportar a empleados. Indicó que se han registrado casos que en un solo evento fallecen hasta nueve personas, muchas de ellas no pasan de los 30 años de edad.

Matos aseguró que en República Dominicana no hay una familia que no haya sido afectada por un accidente de tránsito, dejando en algunos de sus miembros lesiones permanentes, daños económicos, emocionales y sociales.



Seguridad vial en las escuelas



Consideró que en el país, los accidentes se han convertido en una epidemia y que para reducirlos será necesario trabajar en la educación ciudadana. “La reflexión aquí es que tenemos que trabajar todos. Esto es un problema del país, no solo con la publicidad de los anuncios, que están muy bonitos y son impactantes, también se necesita que trabajemos desde las escuelas”, expresó.



De su lado, la ministra de Salud dijo que el ministerio que dirige está discutiendo con el Ministerio de Educación un acuerdo de trabajo en conjunto para incluir la educación vial en las escuelas. Altagracia Guzmán Marcelino consideró también que el nombre del Programa de Reducción de la Mortalidad por Accidente de Tránsito, de Salud Pública, debe incluir el aspecto de la prevención. En otro orden, indicó que antes de que concluya el año, el Gobierno dará a conocer el Plan Nacional de Seguridad Vial, donde quedarán definidas las acciones para combatir este fenómeno.

12 % de pacientes de ADR sufrieron accidentes

El director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), Arturo Pérez Gaviño, informó que el 12% de los pacientes atendidos en condición de nuevo ingreso en todas sus instalaciones son usuarios con secuelas de accidentes de tránsito. De esta cantidad, el 60 % está entre edades de 20 hasta 49 años. Puntualizó que los accidentes ocurridos en vehículos de motor son los principales generadores de lesiones, amputaciones y traumatismos. Exhortó a trabajar en la regulación, fiscalización y educación.

Entre los países con más mortalidad por accidentes

En su intervención, la representante de la OPS, Liz Parra, consideró que reducir las muertes por accidentes de tránsito debe ser un trabajo multisectorial. Indicó que en esa tarea será necesario desarrollar actividades de prevención frente al tema. Recordó que en el informe mundial de seguridad vial del 2013, la República Dominicana ocupaba el segundo lugar en el mundo con una tasa de mortalidad de 41 por cada 100 mil habitantes. En el 2015, el país desciende a 29.3 muertes por cada 100 mil habitantes.