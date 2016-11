Las Estrellas blanquean a las AC; Toros ganan segundo en línea

Stephen Fife silenció los bates amarillos y Raimel Tapia empujó la carrera de la victoria para que las Estrellas Orientales blanquearan 1-0 a las Águilas Cibaeñas. Con la victoria, los Orientales lograron su octavo triunfo de esta justa con ocho derrotas. Además, los ayudó a empatar con las Águilas (9-9) y Escogido (8-8) en el tercer lugar de la tabla de posiciones.



La victoria recayó sobre el derecho Fife (1-0), quien laboró durante cinco episodios y un tercio, cuatro imparables y abanicó tres ponches. El lanzador derrotado fue Francisley Bueno (2-2), quien permitió la carrera decisiva en seis entradas de labor, concedió tres hits, tres transferencias y otorgó dos ponches. Wirfin se acreditó su quinto rescate de la campaña.



El relevo del equipo verde se mantuvo impecable durante las tres entradas y dos tercios restantes, amarrando los bates cibaeños a solo un imparable.



La única carrera del partido fue fabricada en el cuarto episodio cuando Gabriel Guerrero abrió con doblete por el prado derecho. Jordany Valdespin bateó un rodado al segunda base, que ayudó a Guerrero a anclar en la antesala y con un indiscutible de Tapia por el jardín izquierdo, llegó la primera vuelta de las Estrellas.



Toros pintan de blanco al Licey



En Santo Domingo, Nick Martínez lució impecable en el montículo y Eugenio Vélez bateó de 4-3 para guiar a los Toros del Este a blanquear 5-0 a los Tigres del Licey. Fue la segunda victoria seguida de los romanenses que lograron su quinta victoria de la campaña con 12 derrotas. Mientras, los Tigres colocan su registro en 9-7.



Por segunda noche seguida, el relevo taurino no permitió anotaciones.



Los Toros tienen tres juegos comenzando con demora y los tres han concluido con victorias. Dos frente al Licey y uno frente a las Estrellas.



Los romanenses agregaron dos vueltas más en la tercera y séptima entrada, respectivamente, con imparables remolcadores de Deibinson Romero y Angelys Nina. La tropa taurina atacó desde el primer episodio al derecho César Valdez con doblete remolcador de Héctor Gómez e imparable remolcador de Dan Black por el prado central

En el inicio del noveno, los Toros ampliaron la ventaja cuando después de un out, Miguel Olivo conectó un doblete al prado izquierdo. En turno de Vélez, el receptor Logan Moore no pudo retener un lanzamiento del relevista Edison Frías, y el corredor de la segunda avanzó a la antesala. Posteriormente, Vélez disparó un sencillo remolcador al bosque derecho, que colocó la pizarra 5-0.



Posponen Gigantes y Leones



Por segunda fecha seguida fue pospuesto por lluvia en el estadio Julián Javier el partido correspondiente a la jornada de día, esta vez entre Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido.



Hay precipitaciones en la región desde el pasado domingo.



El árbitro principal del encuentro, Domingo Paulino, y su colega Simeón Vásquez, acompañados de Rubén Martínez Madera, representante de la Liga Dominicana de Béisbol, al igual que Yisell Infante, administradora del estadio, supervisaron la instalación deportiva. Los dirigentes Luis Rojas de los Leones del Escogido, y Bobby Dickerson, de los Gigantes del Cibao, confirmaron que el terreno no era apto para jugar. No se informó de inmediato cuándo será jugado este encuentro.